Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: список на 26 января

Иллюстративное фото Фото: Архив "КП"

Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: публикуем список со свежими данными на 26 января 2021 года. Публикуем данные по COVID раньше остальных. Количество заболевших, выздоровевших и умерших - в таблице "КП".

1. Ставрополь - 7351 случай, 7174 выздоровевших, 353 смерти;

2. Буденновский район - 2460 случаев, 2332 выздоровевших, 38 смертей;

3. Невинномысск - 2079 случаев, 1970 выздоровевших, восемь смертей;

4. Георгиевский горокруг - 1889 случаев, 1810 выздоровевших, 33 смерти;

5. Шпаковский район - 1735 случаев, 1492 выздоровевших, 58 смертей;

6. Пятигорск - 1698 случаев, 1651 выздоровевший, 35 смертей;

7. Кисловодск - 1678 случаев, 1436 выздоровевших, 16 смертей;

8. Благодарненский горокруг - 1391 случай, 1254 выздоровевших, 15 смертей;

9. Ипатовский горокруг - 1298 случаев, 915 выздоровевших, 33 смерти;

10. Кочубеевский район - 1286 случаев, 1101 выздоровевший, девять смертей;

11. Петровский район - 1215 случаев, 1085 выздоровевших, 30 смертей;

12. Новоалександровский горокруг - 1185 случаев, 840 выздоровевших, четыре смерти;

13. Минераловодский горокруг - 1181 случай, 1115 выздоровевших, 43 смерти;

14. Труновский район - 1105 случаев, 881 выздоровевший, 16 смертей;

15. Нефтекумский горокруг - 1100 случаев, 981 выздоровевший, 34 смерти;

16. Левокумский район - 1078 случаев, 737 выздоровевших, восемь смертей;

17. Красногвардейский район - 1050 случаев, 870 выздоровевших, 12 смертей;

18. Апанасенковский район - 1044 случая, 972 выздоровевший, 27 смертей;

19. Ессентуки - 969 случаев, 876 выздоровевших, 27 смертей;

20. Изобильненский район - 950 случаев, 806 выздоровевших, 15 смертей;

21. Александровский район - 803 случая, 755 выздоровевших, шесть смертей;

22. Предгорный район - 766 случаев, 741 выздоровевший, 10 смертей;

23. Железноводск - 760 случаев, 723 выздоровевших, 13 смертей;

24. Грачевский район - 756 случаев, 700 выздоровевших, девять смертей;

25. Советский горокруг - 746 случаев, 720 выздоровевших, три смерти;

26. Арзгирский район - 696 случаев, 647 выздоровевших, шесть смертей;

27. Курский район - 696 случаев, 507 выздоровевших, шесть смертей;

28. Туркменский район - 685 случаев, 579 выздоровевших, восемь смертей;

29. Кировский горокруг - 538 случаев, 514 выздоровевших, шесть смертей;

30. Новоселицкий район - 485 случаев, 427 выздоровевших, шесть смертей;

31. Степновский район - 376 случаев, 276 выздоровевших, четыре смерти;

32. Андроповский район - 264 случая, 231 выздоровевший, 12 смертей;

33. Лермонтов - шесть случаев, шесть выздоровевших, смертей нет.

По данным Роспотребнадзора на утро 26 января, в Ставропольском крае известно о 41325 случаях заражения коронавирусом. За 24 часа инфекцию нашли у 235 местных жителей. Выписаны 37124 пациента, умерли - 903.