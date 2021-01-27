«Коронавирус окончательно не лечится»: врач рассказала о мутациях и страшных последствиях COVID-19

Заведующая приемно-диагностического отделения Республиканского центра инфекционных болезней в Махачкале Саида Аттаева Фото: Личный архив героя публикации

Заведующая приемно-диагностического отделения Республиканского центра инфекционных болезней в Махачкале Саида Аттаева уже больше 10 месяцев работает «на линии фронта». В «красной зоне».

Если сначала доктор паниковала, не зная толком, как бороться с загадочным уханьским вирусом, то теперь старается сама анализировать и изучать его. Такая атмосфера сейчас царит во всех больницах: получившие огромный опыт врачи, опираясь на реальные случаи и научные исследования, пытаются понять, почему коронавирус так опасен и смертелен, и как с ним бороться.

Ответы на эти вопросы попыталась узнать и «Комсомолка».

КОРОНАВИРУС НЕ ЛЕЧИТСЯ

– Недавно мы пришли к страшному выводу: коронавирус окончательно не лечится. Возможно, он остается в альвеолах, в клеточной ткани легких, возможно его ДНК сохраняются как-то иначе. Но есть определенная группа пациентов, которые, после излечения, снова возвращаются. При чем не с последствиями болезни, а с самим коронавирусом, – рассказывает Саида Магомедовна.

Саида Аттаева в специализированном костюме Фото: Личный архив героя публикации

По словам врача, оставшись в клетках организма, вирус может снова размножиться в неблагоприятных условиях. В этом случае течение болезни, традиционно, еще более тяжелое, чем в первый раз. У многих наблюдается повторный цитокиновый шторм (мощнейшая и потенциально летальная реакция иммунной системы, – ред.).

– Поэтому, в первую очередь, наша задача в приемном отделении провести дифдиагностику, разделить больных с осложнениями после ковида и с такими повторными случаями, – объясняет опытный инфекционист и невролог.

МУТАЦИИ

Другое, не менее важное наблюдение врачей – за 10 месяцев коронавирус стал гораздо более смертельным. Болезнь чаще стала поражать сердечно-сосудистую систему, вызывая смертоносные тромбозы.

– Раньше, в основном, вирус поражал определенную прослойку людей с ослабленным организмом. Диабетиков, пациентов с ожирением, проблемами с сердцем, пожилых, – объясняет Саида Аттаева. – Сейчас же у нас в основном пациенты 40-50 лет, без патологий. Вирус мутирует таким образом, что препараты, или старые дозировки препаратов, которые помогали несколько месяцев назад, становятся неэффективными. Кроме того, сейчас очень много пациентов, которые переносят ковид тяжелее. Новая «корона» не щадит никого.

Такая стремительная мутация вируса приводит медиков к мысли о том, что он мог быть синтезирован намеренно. Человеком.

Заведующая приемно-диагностического отделения Республиканского центра инфекционных болезней в Махачкале Саида Аттаева Фото: Личный архив героя публикации

– Коронавирус имеет тропность к определенным рецепторам. Иными словами, он отлично поражает сразу несколько систем: легкие, кровеносную систему, имеет огромное влияние на ЦНС (центральную нервную систему, – ред.). Он, понимаете, слишком «умный». Не буду кривить душой, разговоры о том, что это крайне странно и нехарактерно у нас были с самого начала и продолжаются по сей день. Вероятнее всего, он синтезирован искусственно. Но это наша точка зрения, которую мы никак не можем подтвердить, – рассказывает врач.

ПОСЛЕДСТВИЯ

Несмотря ни на что, на данный момент загадкой остаются возможные последствия болезни. Медики постепенно открывают все новые и новые особенности. Особенно тяжелыми, по словам врача, могут оказаться последствия для нервной системы пациентов.

– Мы долго спорили с коллегой, что коронавирус поражает больше: легкие или нервную систему. Я до сих пор считаю неврологию ключевым фактором, – объясняет Саида Аттаева. – О панических атаках, например, все знают. Кстати, могу заметить, что они могут сохраняться достаточно долгое время после болезни. Кроме того, даже знакомые мои, которые были достаточно спокойными и уравновешенными людьми, после тяжелых форм коронавируса, становятся другими. Он оставляет отпечаток даже на характере. Например, люди становятся менее спокойными и более агрессивными. У некоторых могут появляться навязчивые идеи.

Врач рассказала, что кроме достаточно безобидного тремора и икоты, которые являются достаточно характерными для коронавируса, болезнь может вызывать даже суицидальные наклонности. Одним из самых страшных последствий является проявляющаяся склонность к шизофрении.

Саида Аттаева за работой Фото: Личный архив героя публикации

ВАКЦИНА

– За все это время в «красной зоне» я так и не привыкла к тому, что нам постоянно приходится терять людей. Это чудовищное чувство для любого врача, которое никогда не превратиться в рутину. С другой стороны, я вижу глаза людей, которые выходят из больницы. Это, наверное, самое яркое, что я смогу вспомнить, когда все закончится.

По словам врача, пандемия очень изменила даже пациентов. Люди изучили коронавирус, как изучают самого страшного врага. Больные кричат с коек, чтобы остановить проходящего доктора и расспросить о течении болезни. И успокаиваются только тогда, когда поймут, что с ними происходит в данный момент и на каком этапе они находятся.

Пандемия изменила мир. Но врачи очень надеются, что скоро, вероятнее всего к середине лета, ей придет конец.

– Сейчас мы очень рассчитываем на наши вакцины. Есть понимание, что иначе эту болезнь просто не остановить. Согласно опубликованным исследованиям, антитела у пациентов, перенесших коронавирус, и у тех, кто привился, примерно на одном уровне. Поэтому мы очень просим всех прививаться. Это должно стать переломом и спасти нас от коронавируса, – резюмирует Саида Аттаева.

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