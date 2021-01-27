«Галлюцинации, суицидальные наклонности, шизофрения»: врач раскрыла опасные последствия коронавируса

Врач назвала самые опасные последствия коронавируса Фото: Иван МАКЕЕВ

Коронавирус продолжает мутировать, а медики – изучать возможные последствия болезни. 10 месяцев в «красной зоне» заведующая приемно-диагностического отделения Республиканского центра инфекционных болезней в Махачкале Саида Аттаева вела наблюдение. Выводами врач поделилась с «Комсомолкой».

По словам нашей собеседницы, болезнь и вправду стала более смертельной. Ковид все больше «специализируется» на сердечно-сосудистой системе организма, вызывая тромбоз. Именно он стал самой распространенной причиной летальных исходов.

– Раньше, в основном, вирус поражал определенную прослойку людей с ослабленным организмом. Диабетиков, пациентов с ожирением, проблемами с сердцем, пожилых, – объясняет Саида Аттаева. – Сейчас же у нас в основном пациенты 40-50 лет, без патологий. Вирус мутирует таким образом, что препараты, или старые дозировки препаратов, которые помогали несколько месяцев назад, становятся неэффективными.

Заведующая приемно-диагностического отделения Республиканского центра инфекционных болезней в Махачкале Саида Аттаева Фото: Личный архив героя публикации

К счастью, это компенсируется новыми методами лечения. Антикоагулянты (препараты, понижающие риск образования тромбов, – ред.) вместе с гормональной терапией позволяют помогать гораздо большему числу пациентов. Кроме того, рекомендации Минздрава обновляются практически каждый месяц, позволяя все эффективнее бороться с главной болезнью XIX-го века.

Растет и опыт самих врачей. Как невролог, Саида Аттаева наблюдает все новые последствия коронавируса. Вместе традиционными, такими как тремор, икота и панические атаки, наблюдаются совсем неожиданные. Например, в некоторых случаях вирус может так сильно повлиять на нервную систему, что у выздоровевшего могут проявиться суицидальные наклонности.

– Мы долго спорили с коллегой, что коронавирус поражает больше: легкие или нервную систему. Я до сих пор считаю неврологию ключевым фактором, – объясняет Саида Аттаева. – О панических атаках, например, все знают. Кстати, могу заметить, что они могут сохраняться достаточно долгое время после болезни. Кроме того, даже знакомые мои, которые были достаточно спокойными и уравновешенными людьми, после тяжелых форм коронавируса, становятся другими. Он оставляет отпечаток даже на характере. Например, люди становятся менее спокойными и более агрессивными. У некоторых могут появляться навязчивые идеи, обонятельные галлюцинации, суицидальные наклонности. Одним из самых страшных последствий является проявляющаяся склонность к шизофрении.

Саида Аттаева за работой Фото: Личный архив героя публикации

Такие серьезные последствия проявляются в единичных случаях. Однако само их наличие подчеркивает необходимость глубокого изучения влияния коронавируса на центральную нервную систему.

Саида Аттаева надеется, что исследовательская работа будет проводиться уже после окончания пандемии. Врачи верят, что вакцинация может вернуть россиян к привычной жизни уже летом.

– Сейчас мы очень рассчитываем на наши вакцины. Есть понимание, что иначе эту болезнь просто не остановить. Согласно опубликованным исследованиям, антитела у пациентов, перенесших коронавирус, и у тех, кто привился, примерно на одном уровне. Поэтому мы очень просим всех прививаться. Это должно стать переломом и спасти нас от коронавируса, – резюмирует Саида Аттаева.

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