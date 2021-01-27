На Кавказе спасли от отчисления студента из Африки, потерявшего семью в автокатастрофе

Отзывчивая девушка открыла сбор денег для Мамаду Фото: СОЦСЕТИ

На Кавказе студента из Африки спасли от отчисления из медицинского университета. Мамаду Абдулаи учится на втором курсе фармацевтического факультета СОГМА во Владикавказе (Северная Осетия). Родом из Гвинеи. В сентябре, делятся сокурсники, он трагически потерял свою семью, а с ней – возможность платить за учебу и общежитие. Родители Мамаду, рассказывает вызвавшаяся ему помочь Лаура Кульчиева, погибли в автокатастрофе. Старшая сестра попала в реанимацию клиники в Дакаре. Лаура учится в том же ВУЗе на провизора.

- Как узнали обо всем, решили собрать Мамаду средства для оплаты коммерческого обучения, - делится девушка. – Я разместила новость у себя в Instagram. Люди быстро на нее откликнулись, и за полдня мы собрали основную сумму в размере 110 тысяч рублей.

В итоге иностранному студенту, попавшему в трудную жизненную ситуацию, перечислили 200 400 рублей! На эти деньги оплатили обучение и общежитие на год. Остаток в 70 тысяч перевели на личный счет для залога за следующий учебный год.

- Учится он, кстати, очень хорошо! – подчеркивает Лаура. - Сдал экзамен по физиологии на пять. И вообще он очень добрый и умный парень.

Мамаду в видеообращении поблагодарил всех, кто отозвался его выручить:

- Спасибо и тем, кто хотели помочь, но не было возможности. В глубине души я с вами, - ответил юноша.

Благодарность выразили и в деканате фармацевтического факультета.

- Деканат выражает признательность и благодарность за такую отзывчивость и милосердие к судьбе иностранного студента фармацевтического факультета, оказавшегося в трудной жизненной ситуации, - отметила Фатима Бидарова, заместитель декана. - Это просто невероятно за несколько часов собрать такую сумму.