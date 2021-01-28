«Вас беспокоит сотрудник банка»: Как защитить стариков от мошенников

Даем полезные рекомендации Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

За 2020 год на Ставрополье зарегистрировали почти 6,5 тысячи мошенничеств. Больше 4,5 тысячи случаев (70%) — это аферы с использованием телекоммуникационных сетей (сотовые телефоны, сайты-ловушки, социальные сети). Только за январь-апрель в полицию обратились 2748 потерпевших, что на 97% (!) больше, чем за тот же период два года назад.

- В интернете, - комментируют в краевом ГУ МВД, - ставропольцев обманывали через объявления о продаже авто и недвижимости, приеме на работу и сдаче жилья в аренду. А по телефону — под предлогами «вызволения родственника из беды», «помощи в получении кредита», «спасения от несанкционированного доступа к банковской карте».

Жертвами мошенников чаше становятся пенсионеры. Они плохо разбираются в новых технологиях, не проверяют информацию в интернете. Их легко ввести в заблуждение, запугав чем-то или пообещав выгоду.

- Чаще всего мошенники используют рассказы про взломанный счет сберкнижки и компенсацию за покупку лекарств, - приводят пример в полиции. - Старики привыкли верить каждому, кто говорит «соцслужба» или «собес». И часто не понимают, что нельзя называть незнакомцу пароли банковских карт.

«Комсомольская правда» и МТС рассказывают, как сегодня защитить бабушек и дедушек от мошенников.

«Вас беспокоят из банка»

В Ессентуках 66-летняя женщина перевела мошеннику, представлявшемуся сотрудником безопасности банка, 1,6 млн рублей (!). Он убедил пенсионерку, что ее сбережения могут украсть, а значит, их срочно нужно перечислить на резервный счет. На ту же удочку попался 62-летний житель Ставрополя, потерявший после разговора с «работником банка» 800 тысяч рублей, и 65-летняя пенсионерка из Невинномысска, перечислившая аферисту 650 тысяч.

- Банковские аферы по телефону, - комментируют эксперты МТС, - в числе самых популярных. Мошенники под убедительными предлогами выпрашивают номер карты, срок действия и CVV-код — секретные данные, позволяющие владельцу совершать финансовые операции. Иногда их крадут, рассылая SMS c предупреждением: «Ваша карта заблокирована, отправьте код для разблокировки» или «Вам положена компенсация, для получения пришлите код».

Защитить бабушек и дедушек несложно. Для начала проведите разъяснительную работу с конкретными примерами. Но учтите, беседа не всегда выручает на 100%, поскольку мошенники бывают крайне убедительными. Советуем привязать карту пожилого родственника к своему номеру телефона или настроить отправку оповещений и ему, и себе. Это позволит вам вовремя заметить подозрительную активность и предупредить о ней. Установите лимит снятия наличных в пару тысяч рублей. Тогда ваш дедушка не сможет снять всю пенсию, как того потребует мошенник, а позвонит за помощью — так вы узнаете, зачем родственнику деньги. Крайняя мера — это стереть CVC-код. Вы убережете близкого человека от передачи персональных данных, а заодно — от опрометчивых покупок в «магазине на диване». Платить картой со стертым CVC-кодом в обычном магазине можно, снимать наличные — тоже.

СОВЕТ

Удобно поддерживать связь с пожилыми родственниками с помощью умных часов от МТС. Устройство будет всегда на руке и поможет вашему близкому в любой непонятной ситуации быстро связаться с вами. А если срочно потребуется помощь, отправить сигнал SOS. Кстати, за последний год продажи умных часов МТС на Ставрополье выросли в 3 раза. Интересно, что все чаще такие гаджеты покупают своим взрослым родственникам их дети и внуки.

Звонки из «поликлиники»

Аферисты часто уговаривают людей преклонного возраста «бесплатно обследоваться» или испытать «чудо-препарат». В пандемию случаи медицинского обмана на Ставрополье закономерно участились. Теперь пенсионерам звонят якобы из поликлиники, уговаривают сдать тест на коронавирус и купить лекарство для профилактики. В полиции отмечают, что мошенники нередко спекулируют на добрых чувствах стариков, предлагая пожертвовать деньги в фонды помощи пострадавшим от COVID-19. Или пугают новостью, что обнаружено серьезное заболевание.

- Телефонные мошенники, - добавляют эксперты МТС, - говорят очень убедительно с использованием медицинской терминологии. Вот пенсионеры и переводят деньги, искренне веря, что к ним домой приедет лечащий врач или курьер с таблетками.

«Мы из ЖЭКа»

Каждый год жителей Ставрополья навещают лжегазовики, требующие срочно установить втридорога новые газовые приборы учета или заменить еще пригодные подводящие газовые шланги и краны. В Минпромэнерго края отмечают, что случаи такого мошенничества учащаются. Аферисты нередко попадают в жилье под предлогом осмотра вентиляционной системы или бесплатной «настройки» пластиковых окон. Они навязчиво звонят по телефону, напоминая о несуществующей задолженности по коммунальным услугам. Важно запомнить: если визитер представляется работником коммунальной службы, нужно узнать его Ф.И.О. и рабочий телефон, а также уточнить в самой организации, правда ли это их сотрудник. То же касается липовых работников собеса или пенсионного фонда, которым ни в коем разе нельзя отдавать паспорт или пенсионное/ветеранское удостоверение.

- Телефоны этих служб, - рекомендуют эксперты МТС, - должны быть у каждого пожилого человека под рукой.

«Ваш сын попал в ДТП»

Другая распространенная в регионе схема мошенничества — это легенда о попавшем в ДТП родственнике. Пенсионерам звонит «сотрудник правоохранительных органов», требуя перевод денег или передачу наличных курьеру за свободу «виновного» в аварии «сына», «внучки» или другого близкого человека.

Если поступает такой звонок или приходит такого типа сообщение в первую очередь лично свяжитесь с «пострадавшим». В подобных случаях и выручают умные часы МТС для старшего поколения.

- Еще раз повторим, советуем больше рассказывать о мошеннических схемах. Учите старшее поколение быть более внимательными и сами уделяйте им время, чтобы обучить современным технологиям в целях безопасности. Чаще звоните родным, чтобы убедиться, что у них все в порядке, - советуют эксперты МТС.