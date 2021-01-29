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Губернатор Владимир Владимиров заявил, что в скором времени вузы выйдут с дистанционного обучения в Ставрополе и крае. Уже прорабатывается возможность возобновления в феврале 2021 года возобновления очного обучения в высших учреждениях и среднего профессионального образования. Об этом на совещании с руководством образовательных организаций сказал глава Ставрополья. Сказать точно, когда вузы выйдут с дистанционного обучения в Ставрополе, пока рано. Дату определят на одном из предстоящих координационных советов по противодействию коронавирусной инфекции в регионе.

- Для этого должен быть выполнен ряд условий, определенных Роспотребнадзором, - подчеркнул губернатор, сославшись на опыт организации обучения в школах.

Нужно разделять потоки студентов, разбивать группы. По-особому будут проходить не только лекции, но и перемены. Все помещения обязательно нужно будет дезинфецировать. Предполагается соблюдать и другие меры предосторожности, например, социальную дистанцию.

- Если есть желающие среди преподавателей — мы готовы обеспечить вакцинацию. Для старшего поколения риски тяжелого протекания болезни выше. И мы должны делать все, чтобы защитить тех, кто обучает детей, — отметил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.