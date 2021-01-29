На Кавказе бегун прыгнул в реку за дворняжкой, провалившейся под лед

Спаситель не видит в поступке героического

Во Владикавказе (Северная Осетия) двое парней спасли собаку, провалившуюся под лед. Друзья Реваз Булацев и Тимур Маргиев пришли бегать по «старой Водной» за больницей, когда услышали скулеж с замерзшей речки. Присмотрелись, рассказывает Тимур, а там дворняжка тонет.

- Стояли разговаривали, чуть пока разминались, вижу - пес тонет. Провалился под лед. Пытался сам выкарабкаться, но силы сдали, начал уходить под воду. Были и другие очевидцы. Две женщины вызвали спасателей, но те никак не ехали. Реваз не стал ждать, бросился спасать сам. Снял одежду и прыгнул в воду. Она была не просто холодная - ледяная, - делится с "КП-Северный Кавказ" Тимур.

Собака, продолжает, даже не сопротивлялась. Понимала, считает Тимур, что ей хотят помочь.

- Вытащив ее на берег, - отмечает юноша. - Увидели красный ошейник. Прохожий сказал, что знает хозяина. Пес отряхнулся и убежал.

Друзья, спасшие собаку. Юноша, прыгнувший в воду, справа. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Не считаю, что сделал что-то особенное, - немногословно ответил сам Реваз.

Его друг отмечает, что со спасителем все хорошо. Чувствует себя хорошо, говорит Тимур, он ведет здоровый образ жизни, такое ему не навредит.

Жители республики в восторге от доброго поступка. В сети местные благодарят за помощь собаке и желают ребятам всего наилучшего.

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