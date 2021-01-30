«Катался в стрингах на Кавказе»: полуобнаженный блогер-сноубордист публично извинился перед жителями КЧР

Фото: скриншот видео в сети Инстаграм

В сети вызвал широкий резонанс видео московского блогера, которые приехал на Северный Кавказ, чтобы прокатиться на сноуборде в откровенном купальнике.

Так, молодой человек по имени Дмитрий Зайцев снял и опубликовал в Инстаграм ролик, где он катается на горнолыжном курорте в Карачаево-Черкесии в полуобнаженном виде.

На парне – откровенный купальник салатового цвета, который, по всей видимости, не всем пришелся по душе. Так, например, заместитель Постоянного представителя Карачаево-Черкесской Республики при Президенте РФ Султан Тогонидзе прокомментировал скандальное видео:

- Я задаюсь вопросом: неужели на склоне не было никого, кто мог бы проявить гражданскую сознательность и обратить внимание правоохранителей на подобного рода девиантное поведение данного гражданина и прямое нарушение административного законодательства? Карачаево-Черкесская Республика - один из самых гостеприимных регионов в стране, свидетелями этому являются миллионы людей, посещающих наш прекрасный уголок ежегодно. И все эти люди, в том числе женщины и дети, едут на горнолыжный курорт, а не на нудистский пляж. Мы любим гостей и всегда им рады, но подобное, как мне представляется, должно жестко пресекаться органами правопорядка, - считает он.

Полицейские республики оперативно установили личность мужчины. Молодого человека привлекли к административнои ответственности по статье: Мелкое хулиганство». Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по КЧР.

Позже появилось видео, где герой нашумевшего ролика публично просит прощения у всех жителей республики:

- Я Дмитрий Зайцев, живу в Москве, приехал на курорт «Архыз» снять видео, где я в стригах съезжаю с горы на сноуборде. Я – видеоблогер. Прошу прощения у всех жителей Карачаево-Черкесии, у всех отдыхающих, у гостей курорта «Архыз». Извините меня, пожалуйста, я так больше не буду.

В сети продолжаются по споры по поводу того, заслуживает ли этот эпатажный парень наказания или же нет:

- Катался в стрингах на Кавказе, и что теперь? Когда женщины голые катаются, это как бы круто да? Ничего страшного пусть и дети, и старики видят?

- То чувство, когда стало стыдно мне. Что за самоутверждение. Кто мы такие, чтобы сидеть тут как вельможи и прощать кого- то. Он кого- то конкретно унизил? Оскорбил? Причинил какое-то насилие, чтоб мы все тут его внедряли на всеобщее обозрение. Лишь бы кем -то «слабым» потешить свое самолюбие (орфография и пунктуация автора сохранены), - считает местная жительница.

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