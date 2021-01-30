В Ставрополе задержали парня, избившего полицейского на несанкционированном митинге

В Ставрополе полицейские задержали 21-летнего парня, который подозревается в применении насилия в отношении полицейского во время несанкционированной акции в центре города

В Ставрополе полицейские задержали 21-летнего парня, который подозревается в применении насилия в отношении полицейского во время несанкционированной акции в центре города. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, инцидент случился 23 января в Ставрополе. Молодой человек участвовал в несанкционированном митинге в центре города.

Во время этого шествия он ударил кулаком по голове полицейского взвода отдельной роты патрульно-постовой службы полиции отдела полиции № 1 УМВД России по городу Ставрополю.

Правоохранитель пытался его задержать для проведения административного расследования. Против молодого злоумышленника возбудили уголовное дело по статье: «Применение насилия в отношении представителя власти».

Сейчас следователи допрашивают нарушителя. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе призывы к несанкционированным митингам обернулись для женщины арестом сроком на 5 суток.