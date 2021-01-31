"Работайте, братья!": губернатор Ставрополья похвалил работу полиции на митинге

Владимир Владимиров. Фото: пресс-служба губернатора Ставропольского края

Владимир Владимиров назвал работу полицейских и ОМОН на незаконном митинге в Ставрополе корректной. Об этом он написал в социальных сетях.

- Сегодняшний день в крае прошел сравнительно спокойно, что бы там кто ни "обещал". Выходил сегодня на предполагаемое "место событий" в Ставрополе. Правоохранители работали очень корректно, - рассказал губернатор Ставрополья в социальных сетях.

Свои слова Владимиров подкрепил крылатым выражением, принадлежащим офицеру Магомеду Нурбагандову.

Фото: Instagram-аккаунт Владимира Владимирова

Несанкционированный митинг в Ставрополе должен был пройти 31 января, в 12 часов. Участники митинга собрались в одну колонну только к 13 часам. По их словам, они хотели прийти на Крепостную гору порознь, а потом - сойтись в группу. В общей сложности, на митинге было около 50 человек, в том числе - несовершеннолетние.

Незаконная акция продлилась 10 минут, пока митингующих не окружила полиция. За 5-7 минут всех участников мероприятия задержал ОМОН. После протестующих отвезли в отдел для установления личности. Пока не известно количество протоколов об административном правонарушении.

ДОСЬЕ KP.RU

Слова "Работайте, братья!" принадлежат дагестанскому полицейскому Магомеду Нурбагандову. Летом 2016 года мужчина в компании родственников отдыхал в селу. Там их нашли боевики. Перед тем, как убить полицейского, они вынуждали его сказать на камеру, что не надо бороться с терроризмом. Но Нурбагандов призвал коллег продолжить борьбу с боевиками. Видео обнаружили после задержания убийц. Посмертно мужчине присвоили звание Героя России.

Читайте полную биографию Магомеда Нурбагандова на сайте kp.ru.

ПО ТЕМЕ

Задержания на несанкционированной акции в Ставрополе попали на видео

Столкновений с участием правоохранителей и протестующих нет [подробности]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Ставрополье на участника митинга, ударившего полицейского, завели дело

23 января в городе прошла несанкционированная акция [подробности]