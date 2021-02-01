Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: список на 1 февраля

Иллюстративное фото Фото: Архив "КП"

Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: публикуем список со свежими данными на 1 февраля 2021 года. Озвучиваем актуальную статистику по CoVID-19 в городах и районах региона.

Роспотребнадзор временно не публикует данные по количеству выздоровевших и умерших в территориях. На прошлой неделе журналистов смутило, что число заболевших в Ставрополе и Минводах меньше, чем число вылеченных и скончавшихся. В Минздраве - в ведомстве, которое составляет список, - заявили, что проходит проверка. Неточность вскоре будет устранена.

1. Ставрополь - 7545 случаев;

2. Буденновский район - 2503 случая;

3. Невинномысск - 2122 случая;

4. Георгиевский горокруг - 1936 случаев;

5. Шпаковский район - 1775 случаев;

6. Пятигорск - 1736 случаев;

7. Кисловодск - 1706 случаев;

8. Благодарненский горокруг - 1421 случай;

9. Ипатовский горокруг - 1342 случая;

10. Кочубеевский район - 1322 случая;

11. Петровский район - 1234 случая;

12. Новоалександровский горокруг - 1221 случай;

13. Минераловодский горокруг - 1206 случаев;

14. Труновский район - 1126 случаев;

15. Нефтекумский горокруг - 1119 случаев;

16. Левокумский район - 1115 случаев;

17. Апанасенковский район - 1062 случая;

18. Красногвардейский район - 1060 случаев;

19. Ессентуки - 981 случай;

20. Изобильненский район - 978 случаев;

21. Александровский район - 824 случай;

22. Предгорный район - 784 случая;

23. Железноводск - 775 случаев;

24. Грачевский район - 770 случаев;

25. Советский горокруг - 769 случаев;

26. Курский район - 709 случаев;

27. Арзгирский район - 707 случаев;

28. Туркменский район - 703 случая;

29. Кировский горокруг - 545 случаев;

30. Новоселицкий район - 488 случаев;

31. Степновский район - 384 случая;

32. Андроповский район - 281 случай;

33. Лермонтов - шесть случаев.

По утренним сведениям Роспотребнадзора на 1 февраля, в Ставропольском крае выявили у 42255 зараженных коронавирусом. За день зафиксировали 233 инфицированных. Вылечили 38104 пациентов, умерли - 923. "Активных" больных - 3228.