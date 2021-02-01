«Вышел за хлебом, вернулся с двумя детьми»: полицейский вынес малышей из горящего дома

Полицейский вынес двоих детей из горящего дома в Каспийске Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Дагестане полицейский вытащил мать с двумя маленькими детьми из горнила пожара. Мужчина собирался просто сходить в магазин за хлебом, но стал героем. Подробности того дня Багир Исрапилов рассказал сам.

Обычный выходной день в небольшом городке Каспийск разорвал вой сирен. В многоквартирном доме по улице Ленина произошел пожар – загорелась квартира на первом этаже. Ситуация осложнялась тем, что в доме оставались люди, но смертельный дым пожара мешал им покинуть горящее здание.

– Я живу неподалеку. Просто решил выйти за хлебом, а тут смотрю: стоит «Скорая», две «пожарки». Подхожу, а там во всю дымится, пожар. А на четвертом этаже девушка с детьми на подоконнике просит о помощи.

Полицейский не думал. Набрав полные легкие, он пошел в черный, едкий дым. До четвертого этажа добрался буквально наощупь, держась за перила лестницы. Зайдя в квартиру, он забрал детей и вывел их, вместе с мамой из горящего здания.

– В происшествии никто не пострадал. К счастью, в квартире, где произошёл пожар, никого не было, – сообщили в пресс-службе МВД Дагестан.

Багир Исрапилов Фото: СОЦСЕТИ

Решительный поступок полицейского уже нашел широкий резонанс в соцсетях. Дагестанцы всегда бурно чествуют смельчаков, и Багира Испапилова уже назвали героем. Так же считает и отец детишек.

– Получается, в тот момент меня дома не было. Позвонила жена, сказала, что здесь все горит, просила приехать и помочь. Когда приехал, они уже были спасены благодаря Багиру. Спасибо ему огромное! – рассказал благодарный отец семейства.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

«Я вся трясусь от увиденного»: жестокое избиение школьника сняли на видео

Буллинг в российских школах до сих пор остается печальной действительностью. Однако иногда школьники переходят всяческие границы, избивая и издеваясь над сверстниками. При чем делая это по договоренности и толпой (подробности).

КСТАТИ

«Курица, зелень, лук и вперед!»: дагестанец пожарил шашлык на Вечном огне у «Скорбящей матери»

У ног «Скорбящей матери», на Вечном огне – шашлык с лучком и зеленью. Очевидцы пытаются выспросить у кулинара секреты его рецептов, снимают на видео и громко смеются. Остановить мужчину не приходит в голову никому (подробности).