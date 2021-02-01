Фанат пообещал убить российского режиссера в случае провала сериала по игре «The Last of Us»

Фото: скриншот из игры «The Last of Us» / пресс-служба Каннского кинофестиваля

Снимать кино по самым известным игровым вселенным – всегда огромный риск. И для кинокомпаний, и для самих участников действия. Недавно чуть ближе с этим познакомился один из самых перспективных режиссеров России, простой 29-летний парень из Кабардино-Балкарии Кантемир Балагов. Ему пообещали физическую расправу в случае провала сериала HBO по компьютерной игре «The Last of Us».

На плечи Балагова выпала самая трудная роль – он снимет первый, «пилотный» эпизод сериала. В январе, когда сделка была согласована, молодой человек был в бесконечном восторге – ведь он сам является ярым фанатом игры. А актуальность сюжета о постапокалиптическом мире после пандемии вряд ли подвергается сомнению.

Однако на выходных Кантемир показал изнанку мечты. Один из фанатов пообещал «собственноручно грохнуть» Балагова в случае провала сериала. Парень объяснил, что безумно влюблен во вселенную и не сможет простить плохой экранизации.

Балагов – обладатель трех «золотых пальмовых ветвей» Каннского кинофестиваля Фото: ТАСС

Такой поворот событий заставил фанатов серьезно обеспокоится за жизнь режиссера. Видя это, Кантемир сначала удалил запись из соцсетей, а потом и вовсе решился прокомментировать ситуацию.

– Ребят, никаких угроз мне не поступает. Я так понимаю, что это все рофлы (шутки, – ред.). В основном директ завален словами поддержки, за что вам огромное спасибо! – написал режиссер.

СПРАВКА «КП»

«The Last of Us» – в переводе «Последние из нас», официальное название в России «Одни из нас». Игровая вселенная, созданная американскими и японскими разработчиками.

Главные герои вселенной – Джоэл и Элли. Фото: арт к игре «The Last of Us»

Главные герои контрабандист Джоэл и девочка-подросток Элли, вынуждены выживать в мире постапокалиптического будущего. Ход истории, согласно сюжету, изменила пандемия, вызванная опасно мутировавшим грибком кордицепс. Под его воздействием люди превращаются в подобие зомби, от которых и приходится постоянно спасаться главным героям. Спустя 20 лет выжившие люди пытаются объединиться и создать вакцину против инфекции.

Телеканал HBO приобрел права на экранизацию сюжета игры. Главных героев будут играть актеры, исполнявшие их в игре с помощью технологии захвата движения. Пилотная серия «The Last of Us» должна выйти уже в 2021 году.

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