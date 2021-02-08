Моратории закончились: нужно провести ревизию расчетов за ЖКХ

Платить по счетам надо вовремя. Фото: Мария ЛЕНЦ

В прошлом году было принято несколько временных мер в сфере оплаты жилищно-коммунальных услуг, призванных снизить обременительность этих платежей для граждан во время пандемии.

Обострение эпидемиологической ситуации и последствия этого могли сказаться на финансовой дисциплине многих семей. Ведь плата за ЖКХ остается неизменной и, как правило, довольно существенной частью ежемесячных расходов в семейных бюджетах. Однако теперь важно учитывать отмену мораториев, чтобы избежать переплаты за коммунальные услуги.

В частности, в январе 2021 года истек мораторий на поверку квартирных приборов учета коммунальных ресурсов. Теперь показания счетчиков, вышедших за межповерочный интервал в период коронавирусных ограничений, снова расцениваются как некорректные и не будут учитываться при расчете платы за коммунальные услуги. И она будет начисляться по утвержденным нормативам, что зачастую выходит дороже фактического потребления. Первые начисления будут сделаны по итогам января.

По данным Ставропольского городского расчетного центра, среди плательщиков по-прежнему сохраняется довольно большое число лицевых счетов с приборами учета, у которых межповерочный интервал истек с апреля по декабрь прошлого года. И в основном это водомеры, теперь нуждающиеся в замене. Таковых на 1 января насчитывалось 4195 - по холодному и 2799 - по горячему водоснабжению соответственно.

Потому потребителям коммунальных услуг целесообразно провести ревизию квартирных счетчиков. При обнаружении истекших сроков их работы необходимо как можно скорее выполнить соответствующую процедуру замены или поверки приборов учета. Такие действия помогут исключить повышенные платежи за коммунальные услуги.

Кроме того, закончил действие мораторий на штрафы и пени за просрочку оплату жилищно-коммунальных услуг и на их отключение должникам. Он был объявлен в прошлом апреле и был призван защитить тех, кто испытывал проблемы с дистанционной оплатой жилищно-коммунальных услуг, так как в это время действовал режим самоизоляции. Тогда многие люди, особенно старшего поколения, не могли выйти из дома и не знали, как оплатить квитанции дистанционно. При этом обязанность своевременно оплачивать жилищно-коммунальные услуги сохранялась.

Таким образом, с 1 января восстановлено начисление пени за непогашенную задолженность. По закону, за долги или неполное внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги пени начисляются с 31-го дня просрочки в размере 1/300 ставки рефинансирования Центробанка от суммы долга за каждый день просрочки. С 91-го дня должнику начисляются пени в повышенном размере - 1/130 ставки рефинансирования. Потому лучше провести сверку расчетов за коммуналку, чтобы быть уверенным в отсутствии задолженности или, допустив ее, корректно рассчитаться.

Добавим также, что долги по ЖКХ - это по-прежнему одно из главных препятствий для получения субсидий и компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

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