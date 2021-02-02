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Спорт

Сколько зарабатывает Хабиб Нурмагомедов за бой и сколько получил за карьеру

«Комсомолка» посчитала, сколько зарабатывает Хабиб Нурмагомедов за бой и сколько получил за карьеру
Андрей ЗОБОВАндрей ЗОБОВ
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Сколько зарабатывает Хабиб? Сколько получает за бой? На эти вопросы попыталась ответить «Комсомолка»

Сколько зарабатывает Хабиб? Сколько получает за бой? На эти вопросы попыталась ответить «Комсомолка»

Фото: EAST NEWS

Сколько зарабатывает Хабиб Нурмагомедов за бой и сколько получил за карьеру? Эти вопросы приходят в голову многим фанатам и начинающим спортсменам, грезящим карьерой в смешанных единоборствах. Однако на проверку оказалось, что чемпион долго и трудно шел к успехам и сначала получал сравнительно скромные гонорары – около $38 тысяч за бой. А свои миллионы начал зарабатывать лишь в декабре 2017 года.

3 миллиарда 46 миллионов рублей ($40,14 млн) – вот наш ответ на вопрос, сколько заработал Хабиб Нурмагомедов за карьеру. И эта сумма не включает в себя процент от продажи прав на трансляции турниров! Вероятно, что реальная сумма может превышать 4 миллиарда рублей ($52 млн).

Интересно, что подавляющую часть этой суммы дагестанский чемпион заработал в период с 2018 по 2021 годы. Первые шесть лет в UFC не принесли Хабибу ни бешеных денег, ни бешеной славы. Не даром будущий чемпион, после травмы в 2017 году подумывал о завершении карьеры.

Шесть лет Хабиб зарабатывал за бои сравнительно скромные деньги – примерно 38 тысяч долларов

Шесть лет Хабиб зарабатывал за бои сравнительно скромные деньги – примерно 38 тысяч долларов

Фото: REUTERS

Так сколько Хабиб получает за бой? За первые восемь поединков с 2012 по 2017 годы – примерно 38 тысяч долларов за каждый. Самым дешевым был первый выход – $16 тысяч. Самым дорогим – шестой с Рафаэлем дос Аньосом – $64 тысячи.

Только в декабре 2017 дела чемпиона пошли в гору. За бой 30 декабря с Барбозой он получил уже $215 тысяч, а за чемпионский поединок с Элом Яквинтой – $530 тысяч.

Дальше гонорары Хабиба выросли неимоверно. Согласно подсчетам Forbes, с июня 2018 по май 2019 Нурмагомедов заработал $11,5 миллионов. А с мая 2019 по май 2020 – $16,5 миллионов. Сюда можно прибавить еще как минимум $5 миллионов, которые боец должен был заработать на рекламе до конца 2020 года и $6,09 миллионов за бой с Гейджи. И прибавим все гонорары за бои предыдущих годов – $1,05

$11,5 + $16,5 + $5 + $6,09 + $1.05 = $40,14 млн

К концу карьеры ответ на вопрос сколько зарабатывает Хабиб Нурмагомедов за бой существенно изменился. Согласно последнему контракту, заключенному летом 2019 года, за каждый бой дагестанскому чемпиону гарантированно должны были заплатить $6 миллионов. Соглашение было заключено на два поединка, поэтому именно столько Хабиб получил за поединки с Дастином Порье и Джастином Гэйджи.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ

В начале карьеры денег за бои молодому дагестанцу едва хватало на перелеты и жизнь в США перед боями. В таких случаях начинающие бойцы UFC часто продают место для рекламы на трусах и на бейсболки – по $1-2 тысячи долларов за каждое. Однако Нурмагомедов, несмотря на трудности, отказался надевать бейсболку. Боец сказал представителям промоушена, что честь родного края и народа для него важнее. И вышел на дуэль взглядов перед боем в папахе.

Спустя девять лет папаха стала символом Хабиба и Дагестана. Головной убор настолько популярен, что UFC начала продавать фанатам специальные «папахи Хабиба», сделанные в дагестанском горном селе. Стоит такая «особенная» шапка 130 фунтов стерлингов (13 500 рублей).

КСТАТИ

UFC начала втридогора продавать папахи Хабиба Нурмагомедова

Официальный магазин UFC запустил в продажу папахи, которые носит чемпион в легком весе Хабиб Нурмагомедов. Головной убор стоит 130 фунтов стерлингов, что в переводе в рубли равно 13,4 тысячам (подробности).

Спорт: БОКС