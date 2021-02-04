Сельская ипотека востребована на Ставрополье

Сельская ипотека поможет решить жилищный вопрос и горожанам. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ставропольском крае за 2020 год 585 человек воспользовались льготной сельской ипотекой. Объем выданных кредитов на решение жилищного вопроса составил более 1 075 млн рублей. Как и во многих других регионах, она оказалась очень востребованной.

- Сельская ипотека привлекательна тем, что ею могут воспользоваться жители, зарегистрированные в городской местности. Главное условие - жилье должно строиться и приобретаться только на селе, - уточнил заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского края Олег Юрченко.

По оценкам специалистов, ипотека по таким низким ставкам и с действием на вторичный рынок стала краи не своевременным инструментом, стимулирующим спрос в сегменте загороднои недвижимости. Особенно в текущеи ситуации, когда наблюдается влияние целого ряда факторов, снижающих платежеспособныи спрос.

Что такое «сельская ипотека»?

Это льготная ипотечная программа, реализуемая в российских регионах в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». С её помощью ставропольцы могут оформить кредит под льготную ставку до 3% годовых на покупку земли и строительство на ней жилья, приобретение квартиры в новостройке или на вторичном рынке.

Чтобы обеспечить привлекательную ставку, государство предоставляет субсидии кредитным организациям на компенсацию недополученных доходов от ипотечных кредитов. Заемщиком по этой программе может быть любой россиянин. Требований к возрасту, семейному положению, месту жительства и социальному статусу нет.

Какие основные условия кредитования?

Как уже было сказано, процентная ставка по договору не превышает уровень в 3% годовых. Максимальный срок кредита - 25 лет. Собственный взнос заемщика должен составлять не менее 10%. Максимальная сумма кредита составляет 3 миллиона рублей.

При этом у заемщиков появилось право на использование средств маткапитала для первоначального взноса. Хотя раньше запрета на это не было, банки могли отказать в выдаче льготного кредита, сославшись на отсутствие нормы в правовом акте. Также расширены возможности граждан, которые уже имеют землю и планируют взять кредит на строительство дома. Теперь им необязательно обладать правом собственности на участок - достаточно договора аренды.

На какое жилье распространяются эти условия?

Действие ипотеки распространяется на землю или жилье в сельской местности и в городах с населением не более 30 тысяч человек.

Что можно купить?

Квартиру или жилой дом с земельным участком на вторичном рынке по договору купли-продажи. Также можно приобрести квартиру или жилой дом с земельным участком на первичном рынке по договору участия в долевом строительстве. Причем продавцом может быть как физическое, так и юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.

Вместе с тем нет ограничений и в плане строительства: можно построить на кредитные средства индивидуальный жилой дом на земельном участке, находящемся в собственности заемщика, в том числе завершить ранее начатое строительство жилого дома или приобрести земельный участок и построить на нем индивидуальный жилой дом. При этом строительство необходимо осуществлять по договору подряда с подрядной организацией.

Правда, условиями договора подряда должно быть предусмотрено завершение строительства индивидуального жилого дома в срок, не превышающий 24 месяца со дня предоставления заёмщику льготного ипотечного кредита. Иначе заемщику может быть повышена процентная ставка по кредиту. Воздвигнутый дом, кроме того, должен быть обеспечен централизованными или автономными инженерными системами и пригоден для проживания.

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