«Превратили село в мусорный полигон»: в Дагестане задержали гендиректоров УК, подозреваемых в краже 235 млн рублей

Местные жители в ужасе, говорят, что такого кошмара не видели никогда Фото: СОЦСЕТИ

В Дагестане по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере при перевозке и размещении ТКО задержали бывшего генерального директора управляющей компании «Лидер» вместе с исполняющим его обязанности сегодня. Об этом в среду сообщили в республиканском СКР.

Следствие считает, что Дмитрий Зуев и Мурад Гаджимагомедов украли больше двухсот миллионов, направленных на перевозку и захоронение мусора, собранного с городов Махачкала, Каспийск, Буйнакск, а также Кизилюртовского, Кумторкалинского, Буйнакского и Унцукульского районов.

С января по декабрь 2020 года, рассказывают в СКР Дагестана, вместе с другими неустановленными лицами из «управляек» «Лидер» и «Новый город 2» Зуев и Гаджимагомедов богатели, сваливая тонны отходов на границе села Агачаул вместо того, чтобы транспортировать их до полигона «Грин Тау» в Избербаше. Итог выглядит как экологическая катастрофа:

- Зуев, Гаджимагомедов и другие неустановленные лица не исполняли условия соглашений, заключенных с министерством природных ресурсов и экологии Дагестана. А обманом, сокращая расходы по транспортированию и захоронению ТКО, похитили более 235 миллионов рублей, - добавили в следственном комитете.

Расследование уголовного дела продолжается. Решается вопрос об аресте задержанных.