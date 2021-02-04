Взорвал праздник: на Ставрополье осудили пенсионера за покушение на 19 соседей

67-летнему жителю края дали срок и штраф

В Ставропольском крае вынесли приговор по резонансному делу о покушении на 19 человек в поселке Приэтокское. Пенсионеру дали огромный срок в колонии строгого режима и заставили заплатить компенсацию, передает пресс-служба региональной Прокуратуры.

Фото с места ЧП

10 мая жители села собрали родню, чтобы отметить день рождения. На радостях семья разговаривала громче обычного. А когда подъехали гости - шум усилился. Что не понравилось 67-летнему соседу.

Под вечер Алексей Тупаев пришел на праздник не без подарка. После короткого разговора он кинул в сторону обидчиков гранату с выдернутой чекой. Осколками ранило 19 человек. 12 пострадавшим понадобилась помощь медиков. Взрыв уничтожил некоторые вещи во дворе, ущерб оценен в 148 тысяч рублей.

Однако пенсионер на этом не закончил. Сбегав домой, Тупаев вернулся к соседям с ножом и напал на одного из потерпевших. До того, как его удалось остановить и обезоружить, он нанес не менее двух ударов по теле. Раны квалифицировали как легкий вред здоровью.

Выяснилось, что пенсионер уже был судим за незаконный оборот оружия и угрозу убийством.

Мужчину задержали в тот же вечер. Против Тупаева возбудили уголовное дело по четырем статьям: "Незаконное приобретение и хранение взрывных устройств", "Уничтожение чужого имущества", "Умышленное причинение легкого вреда здоровью" и "Покушение на убийство".

Суд признал мужчину виновным и дал ему 13 лет строгого режима. Кроме того, пенсионер должен заплатить пострадавшим 280 тысяч рублей.