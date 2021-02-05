Коронавирус в Ставропольском крае по районам и городам: новости на 5 февраля

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Фото: Архив "КП"
Коронавирус в Ставропольском крае по районам и городам: последние новости и актуальная статистика на 5 февраля. "КП" публикует свежую информацию о CoVID-19.
1. Ставрополь - 7727 случаев;
2. Буденновский район - 2538 случаев;
3. Невинномысск - 2168 случаев;
4. Георгиевский горокруг - 1975 случаев;
5. Шпаковский район - 1824 случаев;
6. Пятигорск - 1780 случаев;
7. Кисловодск - 1730 случаев;
8. Благодарненский горокруг - 1446 случаев;
9. Ипатовский горокруг - 1376 случаев;
10. Кочубеевский район - 1362 случая;
11. Петровский район - 1262 случая;
12. Новоалександровский горокруг - 1252 случая;
13. Минераловодский горокруг - 1239 случаев;
14. Труновский район - 1155 случаев;
15. Левокумский район - 1136 случаев;
16. Нефтекумский горокруг - 1129 случаев;
17. Красногвардейский район - 1071 случай;
18. Апанасенковский район - 1064 случаев;
19. Изобильненский район - 1002 случая;
20. Ессентуки - 1001 случай;
21. Александровский район - 835 случаев;
22. Советский горокруг - 800 случаев;
23. Предгорный район - 795 случаев;
24. Железноводск - 792 случая;
25. Грачевский район - 783 случая;
26. Курский район - 727 случаев;
27. Арзгирский район - 726 случаев;
28. Туркменский район - 723 случая;
29. Кировский горокруг - 554 случая;
30. Новоселицкий район - 497 случаев;
31. Степновский район - 395 случаев;
32. Андроповский район - 295 случаев;
33. Лермонтов - шесть случаев.
СТАТИСТИКА ПО КОРОНАВИРУСУ НА СТАВРОПОЛЬЕ
По состоянию на 5 февраля:
- заболели 43393 (+228);
- вылечили 38905 (+191);
- умерли 951 (+6).
НОВОСТИ КОРОНАВИРУСА В КРАЕ
Суд отложил иск Минздрава о поставке 312 аппаратов ИВЛ. Новое заседание назначили на 10 марта. Подробнее - на сайте "КП".
Второй компонент вакцины от коронавируса получили 4,3 тысяч жителей Ставрополья. Сделать прививку решили почти 26 тысяч человек.
Из коронавирусной сводки по районам и городам Ставропольского края пропали показатели выздоровевших и умерших. В данных нашли ошибку.