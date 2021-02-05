Коронавирус в Ставропольском крае по районам и городам: новости на 5 февраля

Иллюстративное фото Фото: Архив "КП"

Коронавирус в Ставропольском крае по районам и городам: последние новости и актуальная статистика на 5 февраля. "КП" публикует свежую информацию о CoVID-19.

1. Ставрополь - 7727 случаев;

2. Буденновский район - 2538 случаев;

3. Невинномысск - 2168 случаев;

4. Георгиевский горокруг - 1975 случаев;

5. Шпаковский район - 1824 случаев;

6. Пятигорск - 1780 случаев;

7. Кисловодск - 1730 случаев;

8. Благодарненский горокруг - 1446 случаев;

9. Ипатовский горокруг - 1376 случаев;

10. Кочубеевский район - 1362 случая;

11. Петровский район - 1262 случая;

12. Новоалександровский горокруг - 1252 случая;

13. Минераловодский горокруг - 1239 случаев;

14. Труновский район - 1155 случаев;

15. Левокумский район - 1136 случаев;

16. Нефтекумский горокруг - 1129 случаев;

17. Красногвардейский район - 1071 случай;

18. Апанасенковский район - 1064 случаев;

19. Изобильненский район - 1002 случая;

20. Ессентуки - 1001 случай;

21. Александровский район - 835 случаев;

22. Советский горокруг - 800 случаев;

23. Предгорный район - 795 случаев;

24. Железноводск - 792 случая;

25. Грачевский район - 783 случая;

26. Курский район - 727 случаев;

27. Арзгирский район - 726 случаев;

28. Туркменский район - 723 случая;

29. Кировский горокруг - 554 случая;

30. Новоселицкий район - 497 случаев;

31. Степновский район - 395 случаев;

32. Андроповский район - 295 случаев;

33. Лермонтов - шесть случаев.

СТАТИСТИКА ПО КОРОНАВИРУСУ НА СТАВРОПОЛЬЕ

По состоянию на 5 февраля:

- заболели 43393 (+228);

- вылечили 38905 (+191);

- умерли 951 (+6).

НОВОСТИ КОРОНАВИРУСА В КРАЕ

Суд отложил иск Минздрава о поставке 312 аппаратов ИВЛ. Новое заседание назначили на 10 марта. Подробнее - на сайте "КП".

Второй компонент вакцины от коронавируса получили 4,3 тысяч жителей Ставрополья. Сделать прививку решили почти 26 тысяч человек.

Из коронавирусной сводки по районам и городам Ставропольского края пропали показатели выздоровевших и умерших. В данных нашли ошибку.