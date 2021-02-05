Стало известно расписание трансляций этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Ульрисехамне 2021

Лыжник Алекандр Большунов - абсолютный лидер текущего сезона Фото: REUTERS

Стартует очередной этап Кубка мира по лыжным гонкам. Он пройдет в Ульрисехамне (Швеция) 6 и 7 февраля 2021 года. Представляем вашему вниманию расписание трансляций этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Ульрисехамне 2021.

В субботу, 6 февраля, в 12-15 мск начнется квалификация в женском, а в 13-05 - в мужском спринте. Четвертьфиналы запланированы 14-50 и 15-20 соответственно. Полуфинальные забеги начнутся в 15-50 и 16-05. Финалисты выйдут на лыжню в 16-20 и 16-30. Все старты в прямом эфире покажет Матч ТВ.

7 февраля в Ульрисехамне - день командных гонок. Если вы хотите посмотреть в прямом эфире отборочные этапы, включайте Матч ТВ в 12-35. Трансляция финальных забегов начнется в 14-35 на Матч ТВ и Евроспорте.

7 февраля также можно будет посмотреть несколько трансляций в записи: Евроспорт 2 в 9-30 и Евроспорт в 14-00 покажут спринт.

Следующий этап Кубка мира по лыжным гонкам 2021 пройдет в чешском Нове-Место 20 и 21 февраля.

КСТАТИ

Перед этапом Кубка мира в Ульрисехамне в общем зачете у мужчин лидирует российский лыжник Александр Большунов (1613 очков). Вторым идет также наш соотечественник Иван Якимушкин (774), третьим - Морис Манифика (588). Всего на два очка от француза отстает еще один россиянин Евгений Белов.

Тем временем, из штаба сборной России поступила информация, что Большунов не будет выступать в ближайшие три недели.

У женщин тройка лидеров выглядит следующим образом: Джесси Диггинс (США, 1174 очка), Юлия Ступак (Россия, 904), Рози Бреннан (США, 879).

Таблица Кубка наций тоже пока что радует глаз. Ее возглавляет сборная России (6810 очков). С большим отставанием следом идут норвежцы - 3493 очка. На третьем месте расположились шведы с 3384 очками.