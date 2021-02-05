«Замучила совесть»: брат главы Северной Осетии умер после ДТП с четырьмя погибшими

Говорят, одна трагедия повлекла другую Фото: Олег ЗОЛОТО

Главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев и сенатор Арсен Фадзаев принесли соболезнования главе Северной Осетии Вячеславу Битарову. Накануне нашли мертвым у себя дома его родного брата Казбека.

Тедеев признался, что «потрясен трагедией». Фадзаев пожелал «сил и терпения Вячеславу Зелимхановичу и всей семье». Обратился к главе Северной Осетии и министр внутренних дел Михаил Скоков:

- Разделяем вашу скорбь. Примите наше искреннее сочувствие и поддержку.

Руководитель северо-осетинского управления по информационным технологиям и связи Алан Салбиев смерть Казбека Битарова связал с аварией 12 декабря прошлого года. В тот день Казбек Битаров на своем «Toyota Land Cruiser 200» выехал на встречную полосу и врезался в «ВАЗ-2107». Четверо — супруги и двое маленьких детей, погибли. Семья Битаровых после ДТП встретилась с их родными, выразила искренние соболезнования и получила разрешение присутствовать на похоронах.

- Одна трагедия повлекла за собой другую. Нет таких слов, чтобы выразить весь ужас ситуации, - высказался Салбиев. - Выражаю соболезнования семье погибшего, выражаю соболезнования родным погибшей в недавней аварии семьи. Казбек повел себя как человек чести, как достойный мужчина. Не «отмазался» и не «скрылся».

О том, что Казбека Битарова до смерти замучила совесть, говорят в регионе и многие другие.