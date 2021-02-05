В Дагестане столкнулись автобус и три автомобиля, есть погибшая

Фото: пресс-служба республиканского управления МВД России

Инцидент произошел 5 февраля, около 14:50, на автодороге «Кавказ», в Кумторкалинском районе Дагестана. Там 34-летний водитель «ВАЗ-2114» столкнулся с автомобилем «Priora», под управлением 53-летнего жителя Кизилюртовского района.

После этого втомобиль «Ваз-2114» столкнулся с рейсовым автобусом, который двигался по маршруту «Дербент-Евпаторий», под управлением 58-летнего жителя Махачкалы. А после - столкнулся с «Toyota Camry», под управлением 31-летнего жителя столицы республики.

В результате ДТП водителя автомобиля «Ваз-2114» с серьезными травмами доставили в центральную городскую больницу Кизилюрта.

К сожалению, его 32-летняя пассажирка жительница Избербаша, от полученных травм скончалась на месте. Об этом «КП-Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе республиканского управления МВД России.

На месте происшествия сейчас работает следственно-оперативная группа. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего. По данному факту собран материал для принятия процессуального решения.