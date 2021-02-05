«Не подозревали, что так может бомбануть»: «актеры дубляжа» записали «киношным голосом» видео в машине и проснулись знаменитыми

Фото: личная страница героини ролика https://www.instagram.com/p/CKRwFY7hTi0/

Сеть взорвал ролик, снятый в автомобиле начале января 2021. На первый взгляд, ничего любопытного: двое парней и девушка в салоне машины общаются между собой о чем-то неважном. Но, «бомбануло в сети» не то, о чем они говорят, а как они это говорят.

Например, если закрыть глаза, то можно представить, что это какой-то зарубежный сериал. На самом деле эта была компания молодых артистов, которая возвращалась домой с выступления в стендап-шоу.

В поездке им стало скучно, и они голосами актеров дубляжа импровизировали, глядя на дорогу. Ролик моментально распространился в сети и вызвал бурную реакцию пользователей. Малоизвестные актеры шуточного видео на следующий день проснулись знаменитыми.

Особенно запомнился зрителям голос девушки с белоснежной улыбкой. Ею оказалась профессиональная актриса из Кабардино-Балкарии Аниса Муртаева:

- Мы даже не подозревали, что этот экспромт по дороге домой так может бомбануть. Я не имею отношения ни к одному дубляжу, и я уже устала об этом всем говорить. Но я хочу этим заниматься. И раз у меня есть к этому расположенность, то я, думаю, что имею на это полное право. У меня профессиональное актерское образование. Оттуда и поставленный голос, - рассказывает героиня видео.

На своей странице в Инстаграм, в описании которого, кстати, Аниса добавила надпись: «Самый сексуальный голос Кабардино-Балкарии», актриса публикует юмористические ролики, поет шуточные песни и «рассекречивает голоса звезд».

Вместе с ней в нашумевшем видео снялись ее друзья: Карен Арутюнов, Альберт Ибрагимов и Аниса Муртаева. Вместе они команда стендап-комиков «Movie Mood». Их руководитель Карен Арутюнов поделился, что хотел сделать с друзьями шоу-импровизацию, где они бы разговаривали на сцене теми самыми киношными голосами.

В жизни, конечно, ребята так не разговаривают. На днях они снялись в «Вечернем Урганте», где признались в этом, а после – перешли уморительной импровизации.

Однако, популярность и успех юмористов порадовал не всех. Больше всего негодовали настоящие актеры дубляжа. Они записывали ответные видео с «разоблачением», мол, посмотрите, это же «обычные тиктокеры», которые не имеют отношения к кино и делают посмешище из профессии актера дубляжа:

- Совершенно не понимаю коллег, которые обозлились в нашу сторону. У нас у каждого есть опыт в коммерческих проектах. И я думаю, мы имеем право продолжать этим заниматься. Мы всегда говорили и говорим, что не те актеры озвучки, голоса которых вы слышите в фильмах. И мы не претендуем на их славу. Прошу не делать из меня самозванку. Я действительно актриса театра и кино, - резюмирует Аниса.