Что произошло на Кубке Первого канала по фигурному катанию 2021 в первый день соревнований

Фигуристки Евгения Медведева и Алина Загитова вновь встретились на льду - теперь уже в качестве капитанов команд на Кубке Первого канала Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В прошлом году карантинные меры оставили поклонников спорта без многих турниров. Зато в феврале их ждал настоящий подарок - Кубок Первого канала по фигурному катанию 2021. Что произошло в первый день соревнований - в обзоре «КП».

Турнир, к участию в котором пригласили наших лучших фигуристов по итогам чемпионатов мира, Европы и России, начался 5 февраля с прыжкового фестиваля. Сайт kp.ru вел прямую трансляцию этого этапа.

Прыжки, пожалуй, самый зрелищный элемент в фигурном катании. Так вот представьте - если на официальных соревнованиях каскады ограничены тремя прыжками, то участникам Кубка Первого канала их разрешили сделать пять! Чтобы исполнить такой затяжной каскад, фигуристу необходимо разогнаться до 25 км/ч.

Необычным было не только это - фестиваль проходил в формате девушки против юношей: Камила Валиева - Михаил Коляда, Елизавета Туктамышева - Макар Игнатов, Александра Трусова - Дмитрий Алиев, Анна Щербакова - Андрей Мозалев.

Сначала участники одной команды исполняли по одному прыжку, а представители второй их повторяли. Затем каждый фигурист демонстрировал свой самый трудный прыжок. В конце - упомянутые выше каскады.

Первый раунд остался за парнями. Но потом они начали систематически ошибаться, падать... Итог - 246,42 против 169,66 балла в пользу женской команды.

- Меня этот факт не удивил, я ожидала, что девушки выиграют, - прокомментировала одна из судей соревнований, заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. - Но все ребята молодцы, показали весь арсенал четверных прыжков, болели друг за друга, чувствовалась сила команд, впечатления очень хорошие. Было действительно интересно - и трогательно, и развлекательно.

Тренера Александра Жулина также не удивила победа девушек. Он отметил, что у них сложнее набор элементов, они стабильные и очень сильные, а с флипом и лутцем Щербаковой и Трусовой вообще бесполезно бороться.

За победу девушки получили миллион рублей. Общей же призовой фонд турнира составляет 10 млн рублей.

Сразу после прыжкового фестиваля началась не менее интересная часть - жеребьевка участников соревнований. Алина Загитова и Евгения Медведева, выбранные капитанами команд, распределили фигуристов немного необычным способом - просто поочередно называя фамилии. А чтобы определиться, кому сделать первый выбор, спортсмены решили позвонить гендиректору Первого канала Константину Эрнсту. Он указал на Женю - «Она старше!».

Полные составы команд Загитовой и Медведевой, получивших название «Красная машина» и «Время первых» соответственно, смотрите по ссылке.

КСТАТИ

Короткая программа на Кубке Первого канала во всех четырех видах фигурного катания начнется 6 февраля в 17:45 мск, произвольная - 7 числа в 17:20.

- Сегодня был потрясающий и интересный день. Но впереди еще два дня. Уверена, они будут еще интереснее! - написала в своем Инстаграме Алина Загитова после завершения первого дня соревнований.

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