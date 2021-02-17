Почти два процента жителей Ставрополья являются владельцами ИИС

В 2020 году в нашей стране зафиксирован небывалый интерес к частным инвестициям. Этот тренд не обошел стороной и Ставрополье.Например, наш край находится на 18-м месте в России по количеству индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС). По данным Московской биржи, на конец 2020 года их у ставропольцев было уже более 52,2 тысячи. Это 1,86 процента населения нашего края. При этом больше половины ИИС открыты гражданами моложе 35 лет.Напомним, что в нашей стране такие счета - достаточно новый инструмент. Частные лица получили право открыть индивидуальный инвестиционный счет у брокера или управляющего с 1 января 2015 года. При этом сумма, зачисляемая в течение календарного года по договору ИИС, может составлять до 1 миллиона рублей. Данные средства могут быть направлены на инвестиции в инструменты фондового рынка, включая акции, государственные и корпоративные облигации, в том числе еврооблигации, а также биржевые фонды (ETF), паевые фонды и т. д.Помимо дохода в результате инвестиций, этот инструмент интересен еще и тем, что позволяет воспользоваться налоговым вычетом. Владельцу предоставляется право на один из двух видов инвестиционных вычетов по налогу на доходы физических лиц: вычет в размере 13% на сумму ежегодного взноса до 400 тысяч рублей (возврат до 52 тысяч рублей в год) или освобождение от налогообложения всей суммы дохода, полученного на ИИС (при закрытии счета).Это любопытное и выгодное предложение от государства, которым могут воспользоваться все граждане, достигшие совершеннолетия, речь о каких-то специальных статусах не идет. Однако инвестор должен помнить о нескольких важных факторах, влияющих на его вложения.Начинающему инвестору нужно понимать существующий риск: его доход по инвестициям никем не гарантирован. Это по депозитам в случае банкротства банка или отзыва лицензии, государство вернет вкладчикам деньги - в пределах 1,4 млн рублей. А для инвестора такой страховки нет. Потому ни в коем случае не надо инвестировать последние, или тем более заемные, деньги.Сначала сформируйте «подушку безопасности», которая позволит вам в течение нескольких месяцев сохранить привычный уровень жизни в случае утраты обычных доходов. И только после этого задумывайтесь об инвестировании.Инвестируйте лишь ту сумму, с которой внутренне готовы расстаться, и эта потеря в случае чего не будет для вас критичной. К слову, инвестировать даже через ИИС можно с совсем небольшими суммами, но лучше приниматься за это, изучив азы инвестирования. Понимание особенностей рынка позволит как минимум сохранить средства, а при определенных условиях их приумножить.В Региональном центре финансовой грамотности также обращают внимание, что интерес россиян к инвестициям закономерно повлек активность мошенников. К примеру, есть схемы с криптовалютами: частным инвесторам предлагается вложиться в некие активы, предварительно купив на вкладываемые суммы криптовалюту. Это делается это по одной причине - чтобы у вас не было шансов вернуть деньги. Также в интернете действуют финансовые пирамиды, нелегальные форекс-дилеры (заработок на смене курса валют) и другие.Потому стоит сохранять бдительность и осторожно выбирать как объекты инвестирования, так и посредников в этом деле. Что касается последних, то у легального игрока рынка обязательно должна быть лицензия Банка России. На сайте регулятора всегда можно ознакомиться с перечнем таковых. Как правило, одни и те же компании могут как взять деньги в доверительное управление, так и предоставить брокерские услуги для самостоятельной торговли на бирже. Важно знать: даже иностранная компания все равно должна обладать лицензией в России - тогда есть возможность здесь защитить права инвестора.Больше полезных материалов - на сайте.