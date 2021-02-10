«Вам не место в профессии»: главный пульмонолог Осетии осудила врачей за отказ прививаться от ковида

«Я за вакцинацию!», - сказала доктор медицинских наук на брифинге Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Главный внештатный пульмонолог Минздрава Северной Осетии и доктор медицинских наук Лаура Болиева на встрече с журналистами осудила врачей, выступающих против вакцинации от коронавируса препаратом «Спутник V». Хотя перед тем и отметила, что прививка от ковида российской вакциной — «абсолютно добровольное право каждого гражданина».

- Я за вакцинацию! Врачи, которые выступают против и считают это неправильным, не должны находиться в профессии, - высказалась Болиева.

Она также отметила, что «вакцинация — это единственный правильный путь». В то же время призналась, что пока значительная часть населения республики сомневается в ее эффективности. Болиева поэтому рассказала, что через 2 недели после введения второй дозы препарата против коронавируса вырабатывается максимальный уровень антител. Добавив, что это «проверено на себе».

- Антитела начинают вырабатываться на 10-14 день после введения первой дозы вакцины. Я это проверяла на себе. А уже через две недели после введения второй — в организме вырабатывается максимальный уровень антител, - сказала она. - Серьезных неблагоприятных побочных реакций при применении вакцины на сегодняшний день в республике не зарегистрировано, также как и по стране. Нет данных о летальных исходах и каких-либо тяжелых последствий.