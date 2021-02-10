Укол за 2,5 млн долларов вызвал «побочку» у маленькой россиянки с редкой болезнью

Зарина получила редчайший шанс на выздоровление, выиграв во всемирную лотерею Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Полуторагодовалой Зарине Бадоевой с редким генетическим заболеванием спинально-мышечная атрофия (СМА) сделали самый дорогой в мире укол препаратом «ZOLGENSMA». Семья выиграла его в лотерею, проводимую на весь мир фармацевтической компанией «Novartis», уже собрав 75% нужной суммы — это больше 115 млн рублей. Скажем сразу, что их направят на лечение других больных детей или одного ребенка с тем же диагнозом.

Год назад семья начала собирать деньги на лечение, не подозревая, что станут счастливыми обладателями бесплатной терапии Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Зарина получила спасительный укол в Научно-исследовательском клиническом институте педиатрии имени академика Вельтищева 5 февраля. И практически сразу, рассказывают родители, он вызвал «побочку».

- Поднялась высокая температура и началась рвота, - делится мама Любовь.

Несколько дней температура не сбивалась ниже 37 градусов. Накануне это случилось, но Зарину не переставало тошнить. Сегодня, 10 февраля, самочувствие девочки улучшилось.

- Очень переживаю за дочь и верю, скоро все стабилизируется, - добавил отец Заурбек.

Из клиники Зарину готовятся выписывать. Но ей предстоит пройти через многое: наблюдение у врачей, регулярная сдача анализов, прием лекарств и реабилитация. Сейчас говорить о наглядной эффективности препарата преждевременно.

Напомним, что генная терапия «ZOLGENSMA» стоимостью 2,5 млн долларов, утверждают разработчики, способна остановить постепенную атрофию мышц, поэтому спасает больных СМА прогрессивного типа от смерти и дарит шанс на нормальную жизнь. Что важно, на однократную внутривенную инфузионную терапию могут попасть только малыши младше двух лет, поскольку для детей старшего возраста укол может оказаться уже неэффективным.

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