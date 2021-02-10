В селе Дагестана произошла массовая драка со стрельбой

Названа вероятная причина конфликта Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Цунтинском районе Дагестана, село Кидеро, больше 10 человек устроили потасовку с перестрелкой. В правоохранительных органах сообщают, что конфликт произошел 9 февраля между сторонниками главы района и оппонентами, который затем перерос в пальбу из травматического оружия.

Один человек, сообщили предварительно, был легко ранен. Оружие было изъято полицейскими, а участники вскоре отпущены. Очевидцы в сети уточняют, что драку завязали, в том числе местные чиновники. Но глава администрации Шамиль Магомедов заявляет, что это не так. В потасовке никто из госслужащих участия не принимал, с его слов. Все в это время работали, как обычно. Магомедов добавил, что жертв и серьезных пострадавших в потасовке нет.

Напомним, в октябре 2020 года там же, в Цунтинском районе, администрацию села Цунта закидали камнями в знак протеста. Жителей не устроили итоги выборов председателя районного собрания – им стал Исрапил Абдуллаев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Камни, стрельба, мат: селяне устроили бунт после избрания председателя райсобрания в Дагестане

Для решения конфликтной ситуации в Цунтинский район прибыл представитель МВД республики (подробнее)