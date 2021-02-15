В краевой столице уже начинается празднование Дня защитника Отечества. «КП-Северный Кавказ» публикует полную программу мероприятий на 23 февраля 2021 в Ставрополе. Часть мероприятий пройдет офлайн, а часть - онлайн. Информация о том, будет ли салют, появится позже.С 15 по 22 февраля во всех муниципальных образовательных учреждениях города пройдут уроки мужества, посвященные празднику классные часы и беседы, выставки рисунков и прикладного творчества, а также акции волонтерских отрядов.16 февраля откроются выставка графических работ «Священный долг – Родине служить» (место проведения - Детские школы искусств Ставрополя) и выставка детского рисунка «Наши защитники» (помещения для работы с населением администрации Октябрьского района по адресам: пр-т Карла Маркса, 54; ул. Гоголя, 36, пр. Ключевой, 60; ул. Октябрьская, 101А). Экспозиции будут работать до 28 и 20 февраля соответственно.17 февраля в 13:30 в библиотеке-филиале №15 (пер. Шеболдаева, 4) начнется конкурс «Мы, парни бравые!» (16+).18 февраля в 12:00 в библиотеке-филиале №8 (ул Семашко, 16) состоится урок патриотизма для детей старше 12 лет «Наша армия и ее история». В этот же день в 18:00 городской Совет отцов проведет торжественное собрание «Мужчинами не рождаются, мужчинами становятся!» во Дворце детского творчества (ул. Ленина, 292).19 февраля в 10:00 детей старше 6 лет приглашают поучаствовать в игровой программе с конкурсами «Праздник армии родной» (библиотека-филиал №18, ул. Пригородная, 213/3).На 12:00 назначена тематическая встреча «Твои защитники, Россия!» (12+) в библиотеке-филиале № 6 на ул. Серова, 422.Одновременно в библиотеке-филиале №10 (ул. Доваторцев, 29) начнется познавательная игра «Один день из армейской жизни» (6+).В 13:00 стартует игровая программа «Державы российской орлы» в Центре детского творчества Промышленного района (пр-т Юности, 20).В 16:00 в ДДТ на ул. Ленина, 292 начнется заседание дискуссионного клуба «Сильные духом крепче стены».В 16:30 библиотека-филиал № 5 (ул. Октябрьская, 107А) приглашает отправиться в историко-литературное путешествие «Святое дело Родине служить» (12+).На 18:00 запланировано начало концерта «Отчизны верные сыны» в досуговом центре «Пионер» (ул. Октябрьская, 101).20 февраля в 9:00 состоится возложение цветов к объектам Воинской Славы.В 10:00 в «Пионере» откроется городской фестиваль «СтавКонСтрайк26», посвященный страйкболу и другим военно-тактическим играм.В 12:00 коллективы Детского центра «Орленок» представят концертную программу «Грянет слава трубой» в досуговом центре «Мир» (ул. Серова, 420).В 13:00 во Дворце культуры и спорта (ул. Ленина, 251) начнется городское торжественное мероприятие, посвященное грядущему празднику.В 14:00 в досуговом центре по адресу: пр. Чапаевский, 21 можно будет посетить праздничную программу «Есть такая профессия - Родину защищать».В 16:00 стартует программа с конкурсами и играми от клуба «Щит и меч» (ул. Ворошилова, 7/2А).21 февраля в 10:00 для детей старше 6 лет библиотека-филиал №12 (ул. Шеболдаева, 4) подготовила литературный обзор «Армия историей богата».В 12:00 в Комнате школьника по адресу: ул. Родосская, 3 состоится литературно-музыкальная программа «Есть такая профессия - Родину защищать».В 17:00 в ДДТ на ул. Ленина, 292 начнется музыкальная встреча «Герои на все времена».22 февраля в 10:30 библиотека-филиал № 9 (ул. Мира, 155) приглашает поучаствовать в литературно-игровой программе «В наследство - храбрость и отвага» (6+).В 11:00 дети старше 6 лет смогут попробовать свои силы в брейн-ринге «Отчизны славные сыны» (библиотека-филиал №13, ул. Ленина, 474).В 14:30 ребят старше 12 лет ждет игра «Русский солдат умом и силой богат» в библиотеке-филиале №11 (пр-т Ворошилова 10/1).В 15:00 в Ставропольском краевом музее изобразительных искусств (ул. Дзержинского, 115) концерт даст камерный ансамбль «Элегия».23 февраля в 12:30 библиотека-филиал № 1 (ул. Морозова, 90) ждет школьников старше 12 лет на тематическую встречу «Будем Родину любить, будем родине служить!».27 февраля в 12:00 в Центральной библиотеке на пр-те Октябрьской Революции, 7/2 пройдет патриотический час «Нет чести выше, чем родине служить» (16+).Онлайн-мероприятия ко Дню защитника Отечества 2021 в Ставрополе15 февраляВидео презентация «Герои былых времен…»Городской конкурс фольклорной и народной песни «Чистые родники России»Видео презентация «Александр Невский - сын земли русской»Выставка Боевых листков «Юный патриот России»Городская выставка изобразительного искусства «Отчизны верные сыны»16 февраляПознавательная программа «Афганская война 1979-1989»18 февраляМастер-класс «Объемная открытка к 23 февраля»Познавательный час «О Родине, о мужестве, о славе...»19 февраляИсторическое онлайн-путешествие «От кольчуги до мундира» (6+)Видеопрезентация «Святое дело Родине служить!» (12+)Литературно-музыкальная композиция «Солдатская завалинка»20 февраляВиртуальный семейный альбом «Мой папа-герой» (рассказ детей о своих папах)21 февраляВиртуальная викторина «Стоит на страже Родины - солдат»22 февраляВиртуальная книжная выставка «Нашей Родины защитники!» (16+)Виртуальное путешествие «В наследство –храбрость и отвага»23 февраляМарафон онлайн-поздравлений «Мужество. Доблесть. Честь»Онлайн-квиз «Мужская тема»Концерт-поздравление «Слава защитникам»