Во всех регионах страны в 2020 году было зафиксировано заметное снижение выдачи кредитных карт. Банки сократили этот показатель на 21,5% по сравнению с 2019 годом, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).Что касается Ставрополья, то в течение прошлого года жители региона оформили 139 127 кредиток. Тогда как годом ранее этот показатель был на 27,2% выше - в 2019-м кредитки открыли 191 195 ставропольцев.В НБКИ подчеркивают, что повсеместно наибольшее сокращение выдачи новых кредитных карт произошло весной 2020 года - в период карантинных мероприятий. И хотя потом этот сегмент розничного кредитования начал восстановление достаточно умеренными темпами, но они все равно уступали показателям предыдущего года. Этот момент специалисты объясняют тем, что банки придерживаются консервативной кредитной политики и предоставляют кредитные карты, прежде всего, тем заемщикам, долговая нагрузка и персональный кредитный рейтинг которых находятся на высоком уровне.Надо сказать, что банки насытили рынок множеством вариантов кредиток: с комиссиями и без них, с различными бонусными опциями, с удлиненными льготными периодами и т. д. Порой бывает тяжело устоять перед рекламой «легких» денег. В Региональном центре финансовой грамотности напоминают, что кредитная карта - это довольно специфический продукт, требующий от ее владельца грамотного использования, внимательности и дисциплины. Как и любой другой заем, она способна привести к глубокой долговой яме.Как известно, у кредитной карты нет четких сроков погашения, как у обычного потребительского кредита. В этом и заключается «ловушка», в которую по-прежнему попадает немало людей. Пока заемщик дисциплинированно вносит минимальный платеж, банк поддерживает ему кредитный лимит, и человек продолжает пользоваться картой годами и даже десятилетиями.При этом кредитная карта - это априори продукт с повышенным процентом. И лишь короткие сроки, в так называемые грейс-периоды, траты по картам беспроцентные, что выгодно. Но далеко не все умеют это правильно применять. Потому кредитку, по мнению специалистов регионального центра финграмотности, допустимо использовать тем, у кого есть точное понимание цели расходов и своей платежеспособности, а также финансовая дисциплина.И ни в коему случае не стоит оформлять карту на «черный день», на случай непредвиденных расходов. Ведь хоть карта и не используется, многие банки взимают комиссию за ее обслуживание.И в очередной раз напоминаем, что после погашения задолженности по кредитной карте следует взять справку о том, что вы банку ничего не должны. Также желательно официально расторгнуть договор, чтобы исключить выпуск новой карты «по умолчанию».Больше материалов по теме - здесь.