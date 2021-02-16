«Прямая линия» с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым пройдет 16 февраля 2021 года. Глава региона ответит на поступившие заранее вопросы, а также на те, которые будут заданы во время телеэфира на каналал «Свое ТВ» и ОТР.Обратиться со своей проблемой к Владимиру Владимирову можно двумя способами:- позвонить по телефону доверия губернатора (8652) 74-81-88,- отправить видеовопрос на номер 8-928-350-80-70.Онлайн трансляция «Прямой линии» с губернатором Ставропольского края начнется в 18:00. Ссылка позже появится на сайте kp.ru.