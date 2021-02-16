2020 год в современной мировой истории, бесспорно, займет особое место. Одновременно для всех, независимо от места жительства, климатических, географических, экономических особенностей и уровня развития медицины самой актуальной, самой важной и масштабной стала тема здоровья. Многое в нашей жизни подверглось серьезной проверке на прочность. Настоящим испытанием пандемия стала для систем здравоохранения.И хотя пока специалисты лишь с осторожностью говорят о некоторой стабилизации ситуации с заболеваемостью COVID-19, уже можно сказать, что Ставрополье трудный экзамен выдержало - благодаря правильной и четкой организации медпомощи, перепрофилированию лечебных учреждений, поддержке федеральных властей, растущему волонтерскому движению и, конечно, самоотверженному труду медиков.- Пока нельзя еще говорить о том, что все позади. Однако можно утверждать: мы выстояли. И за это огромная благодарность от всех нас, от всего Ставропольского края людям в белых халатах, - сказал губернатор Владимир Владимиров.Справиться с трудностями во многом помогла проделанная в крае масштабная работа по модернизации отрасли - в рамках нескольких региональных проектов и программ.Год здравоохраненияОбращаясь к ставропольцам с ежегодным Посланием в мае прошлого года, глава региона предложил объявить 2021-й Годом здравоохранения в крае. - Уроки эпидемии должны быть усвоены полностью, а меры, принимаемые на их основе, должны быть эффективными. Это - одна из важнейших задач, стоящих перед нами на этот и на следующий год, - подчеркнул губернатор.В прошлом году, несмотря на то, что огромные ресурсы (кадры и деньги) были брошены на борьбу с коронавирусом, практически все важнейшие мероприятия в рамках национального проекта «Здравоохранение» были выполнены в срок и в полном объеме. А в это, в свою очередь, позволило сохранить высокий уровень оказания профессиональной медицинской помощи - экстренной и плановой - пациентам и с другими заболеваниями. В этом году работа продолжается, в крае реализуются 7 региональных проектов с общим финансированием свыше 4,8 млрд рублей.Диагностировать - точнее, лечить - эффективнееОдно из важнейших направлений развития здравоохранения в крае - совершенствование помощи онкологическим больным. В этом году на оснащение медучреждений передовым оборудованием, которое позволит лучше диагностировать и эффективнее лечить, предусмотрено около 450 млн рублей. Современную медтехнику получат Ставропольский краевой клинический онкодиспансер, Невинномысская горбольница, Пятигорский межрайонный онкодиспансер.В рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение» для краевого онкодиспансера уже приобрели новейший гамма-аппарат для лучевой терапии широкого спектра действия и с большой пропускной способностью (100 пациентов в день в 2 смены). Он предназначен для лечения раковых опухолей любой локализации. Новый аппарат позволяет уже на подготовительном этапе максимально точно определить характеристики воздействия предстоящего облучения. Он полностью мобилен и компьютеризирован. С его помощью, что очень важно, можно свести к минимуму лучевое воздействие на окружающие опухоль здоровые ткани!Кроме того, в этом году в столице края должно начаться возведение нового корпуса онкоцентра. Для разработки проектно-сметной документации из краевого бюджета было выделено 108 млн рублей. Еще 82 млн рублей направлены из федерального бюджета. Общая стоимость объекта - более 5 млрд рублей. Глава региона предложил увеличить объем запланированных на этот год работ - чтобы ввести в эксплуатацию новый корпус уже в 2024 году.Уникальные операции на сосудах - теперь ежедневноПродолжится на Ставрополье и работа по дооснащению оборудованием медучреждений, где лечат пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Новую медтехнику установят в городских больницах Кисловодска и Невинномысска. На это направят 258 млн рублей.Напомним, в прошлом году благодаря регпроекту «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» специализированный региональный сосудистый центр (второй в крае) заработал в Пятигорске. Его открытие дало возможность оказывать в самом центре Кавминвод экстренную, стационарную и консультативную помощь в ситуациях, когда при спасении пациента счет идет на минуты!За год в центре проделана огромная работа, выполнено свыше 2000 операций, в том числе более 500 высокотехнологичных вмешательств. Главное - удалось спасти жизнь сотням пациентов. Помощь оказывалась на самом высоком уровне, несмотря на сложности из-за распространения коронавируса.Сегодня в Региональном сосудистом центре Пятигорска уникальные операции, которые ранее на КМВ никогда не делались (стентирование, в том числе сонных и брахиоцефальных артерий, реконструктивные операции на артериях нижних конечностей, аортокоронарные шунтирования), теперь проводятся ежедневно.Детям - самое лучшееВ рамках регионального проекта «Развитие детского здравоохранения Ставропольского края, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» нацпроекта «Здравоохранение» в Ставрополе возводится один из самых значимых и долгожданных объектов - новый корпус детской краевой клинической больницы. Из бюджетов разных уровней на его строительство направлено около 3,2 миллиарда рублей.На площади более 34 тысяч квадратных метров обустроят комфортные для медиков и пациентов помещения, оснащенные самым современным оборудованием. В корпусе разместятся реанимационное, психоневрологическое, кардиохирургическое, хирургическое, нейрохирургичекое отделения, а также отделения микрохирургии глаза и челюстно-лицевой хирургии. Планируется установить здесь 280 стационарных коек. А численность персонала составит более 800 человек.Преобразится и территория больницы - ее озеленят и украсят малыми архитектурными формами. Снабдят здание, для обеспечения его нормального функционирования, трансформаторной подстанцией, насосной и дизель-генераторной установками и кислородно-газификационной станцией. Завершить строительные работы намерены до конца этого года. А заработать новый корпус должен в 2022-м.В прошлом году в рамках регпроекта «Развитие детского здравоохранения Ставропольского края, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» свою материально-техническую базу смогла улучшить Железноводская горбольница. В детских отделениях поликлиник №№ 1 и 2 для маленьких пациентов и их родителей, ожидающих приема врача, процедур или обследования, оборудовали комфортные и уютные детские комнаты с игрушками. Для удобства установили раздвижные двери.Кроме того, в обеих поликлиниках появились современные аппараты для проведения ультразвуковой диагностики, в том числе у новорожденных. Также по программе развития детского здравоохранения в 2020 году закуплено оборудование для 32 медучреждений.В прошлом году благодаря регпроекту детские поликлиники края получили около 120 единиц нового оборудования: магнитно-резонансный томограф (в детскую краевую больницу), современные диагностические аппараты для УЗИ, ЛОР-комбайны, рентген-аппараты, электрокардиографы, аппараты для измерения глазного давления, дефибрилляторы, оборудование для лабораторий, диагностических отделений, офтальмологическое, гастроскопическое и другое.32 медучреждения, оказывающие помощь детям, смогли обновить свою материально-техническую базу. Затраты в 2020-м составили более 238 млн рублей, более 14 млн рублей из них - софинансирование из краевого бюджета. Кроме того, ведется большая работа по повышению уровня комфорта детских медучреждений - в поликлиниках оборудуют крытые колясочные, игровые зоны.- Региональный проект развития детского здравоохранения рассчитан до 2024 года. Он направлен, прежде всего, на снижение младенческой и детской смертности, а также улучшение состояние здоровья всего детского населения Ставрополья. В рамках проекта мы развиваем профилактическое направление, улучшаем материально-техническую базу детских поликлиник и детских поликлинических отделений, решаем кадровый вопрос, - отметила замминистра здравоохранения СК Елена Кузьмина.Медпомощь для селян: еще доступнее и качественнееБольшой объем работ намечен в 2021 году и по модернизации первичного звена здравоохранения в рамках программы, инициированной президентом России. В этом году ее финансирование на Ставрополье составляет около 2,7 миллиарда рублей. На эти деньги планируется строительство около 30 медицинских объектов.- Государственная программа «Модернизация первичного звена здравоохранения в Ставропольском крае» дает нам возможность, которая была недоступна десятилетиями, - комплексно улучшить первичное здравоохранение в крае и вывести его на качественно новый уровень. Эффективность этой работы определяет самочувствие людей и их здоровье.Как рассказал министр здравоохранения Ставропольского края Владимир Колесников, участниками комплекса мероприятий, рассчитанного на 2021 - 2025 годы, станут 52 медорганизации края. За это время планируется построить 4 поликлиники, провести реконструкцию 4 и капремонт 373 объектов. В планах - замена 62 устаревших зданий фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) и врачебных амбулаторий на современные модульные конструкции.Госпрограмма также предполагает увеличение числа врачей, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. В первую очередь - за счет привлечения специалистов, окончивших целевое обучение в 2020 - 2025 годах. В итоге в отрасль здравоохранения края планируется привлечь 970 врачей и 563 средних медработников.В рамках оснащения медицинских организаций первичного здравоохранения, а также районных больниц планируется закупить свыше 2000 единиц оборудования, в том числе сложную медтехнику - аппараты для проведения компьютерной и магнитно-резонансной томографии, ультразвуковых и рентгенологических исследований.Продолжится обновление транспортного парка краевых медицинских организаций. В течение пяти лет он должен пополниться 650 автомобилями. Общее финансирование программы составит около 15,3 млрд рублей), и почти 10% из них - краевые средства.- Среди основных приоритетов ведущейся работы - повышение доступности и качества первичной медпомощи, в том числе в сельских территориях, - подчеркнул глава краевого минздрава.В этом году ожидается, что в край поступят 37 передвижных медицинских комплексов: мобильных ФАПов, флюорографических и маммографических кабинетов. Они будут обслуживать небольшие и удаленные поселения.Передвижные комплексы оснащены всем необходимым, в них есть электрокардиограф, индикатор внутриглазного давления, биохимический анализатор, фельдшерский набор. Есть отсек женского здоровья с гинекологическим креслом. Предусмотрены рабочие места для персонала. Медперсонал будет проводить здесь медицинские осмотры, первый этап диспансеризации, иммунизацию детского и взрослого населения. Мобильные медицинские комплексы уже начали поступать в районные больницы.В рамках краевой государственной программы по развитию здравоохранения в районах края возводятся новые медучреждения, ремонтируются старые. К примеру, в Курском районе в этом году начинается подготовка к строительству новой поликлиники на территории райбольницы. А в станице Стодеревской появится новый фельдшерско-акушерский пункт. В Арзгирском округе участниками программы станут четыре населенных пункта.В поселке Чограйском построят новую врачебную амбулаторию на 50 посещений в смену. В селе Каменная Балка появится ФАП. Капитально отремонтируют врачебную амбулаторию в селе Садовом. В селе Арзгир наконец начнется строительство новой поликлиники, рассчитанной на 250 посещений в смену. А поликлиническое отделение Арзгирской райбольницы капитально отремонтируют.КСТАТИВ рамках нацпроекта сельским медикам предоставляются меры соцподдержки по оплате коммунальных услуг. На эти цели в 2021 году направлено свыше 105 миллионов рублей. Выплаты ежемесячно получают сотрудники 34 сельских медицинских организаций.ТЕМ ВРЕМЕНЕМБлагодаря нацпроекту на Ставрополье появилась санавиация.- Это еще один результат, который краю принес региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи в Ставропольском крае». Мы постоянно работаем над тем, чтобы повышать не только доступность, но и оперативность медицинской помощи, - подчеркнул губернатор. - И санавиация здесь очень востребована. В экстренных случаях мы значительно сокращаем время доставки пациента в больницу. Причем специализированную помощь он сможет получить уже на борту. Санитарный вертолет, уточнили в краевом минздраве, оснащен оборудованием для реанимации. Борт рассчитан на транспортировку пациентов любого возраста, включая новорожденных. Он может совершать взлеты и посадки как с подготовленных площадок, так и в полевых условиях. - В перспективе площадки для авиабортов санавиации будут оборудованы не только в Ставрополе, но и по краю, - рассказали в ведомстве. - Чтобы работа санавиации была оперативной, запланирована интеграция работы ее информационной службы с существующей единой информационной системой службы скорой помощи края.ВАЖНО!На встрече с главой Минздрава России губернатор Ставрополья предложил рассмотреть возможности для строительства нового корпуса краевой инфекционной больницы.- Вне рамок ситуации с коронавирусом регион нуждается в комплексном развитии системы инфекционной помощи, - подчеркнул Владимир Владимиров. - В прошлом и в текущем году на Ставрополье было развернуто свыше 4 тысяч инфекционных коек, но это были решения, принятые в экстренных обстоятельствах, по временной схеме. Краю нужен новый корпус краевой инфекционной больницы.Михаил Мурашко отметил, что в стране начинается реализация инициативы по созданию типовых проектов инфекционных корпусов, которые строятся при федеральной поддержке, и пообещал, что перспективы участия Ставрополья в этой программе будут проработаны. Министр также отметил, что регион сможет использовать и дополнительные возможности для развития инфекционной медпомощи:- На федеральном уровне принято решение о выделении средств регионам для укрепления лабораторной базы. Вы можете воспользоваться им для развития в регионе лаборатории микробиологических исследований, которая будет являться и высокопропускной, и будет иметь набор методов для действий в случае любых инфекционных угроз.