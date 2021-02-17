В Ставрополе создали сборник аудиолекций по финансовой грамотности

«Аудиолекции «Финансовая культура» удобно слушать в машине, на прогулке или пробежке, за домашними делами, они отлично впишутся в образовательный процесс в школах и вузах Фото: Архив КП

В Ставрополе Банк России создал сборник аудиолекций по финансовой грамотности, куда вошли двадцать материалов, посвященых взаимоотношениям человека с финансовым рынком.

Так, в полезном цикле лекций собрали актуальную информация: как противостоять мошенникам, что нужно знать о лжебанках, нелегальных кредиторах и финансовых пирамидах.

Также в сборнике специалисты объясняют, как грамотно взять кредит или микрозайм, как узнать свою кредитную историю и другое. Примечательно, что вся информация передается слушателю доступным языком.

«Аудиолекции «Финансовая культура» удобно слушать в транспорте, на прогулке или пробежке, за домашними делами. По словам создателей, они отлично впишутся в образовательный процесс в школах и вузах.

Особенную ценность аудиолекции представляют для незрячих и слабовидящих.

Это первый в нашей стране сборник аудиолекций, затрагивающий такой широкий круг вопросов финансовой грамотности.

— Мы рады, что он создан именно у нас в Ставрополе и теперь бесплатно доступен из любого уголка мира, — поделился управляющий Отделением Ставрополь Южного ГУ Банка России Георгий Тикунов. Сборник можно бесплатно скачать в интернете. Для этого нужно набрать в поисковой системе слова «аудиолекции Финансовая культура».

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье после принятия закона о снижении патента губернатору поступило 500 обращений от бизнесменов. Об этом Владимир Владимиров сообщил во время «прямой линии» 16 февраля, отвечая на вопросы горожан.