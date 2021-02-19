ФСБ задержала депутата Народного собрания Дагестана из-за убийства полицейского

Джафар Абуев

ФСБ задержала депутата Народного собрания Республики Дагестан Джафара Абуева. Народного избранника подозревают в причастности к убийству майора полиции Хангишиева в 2010 году. Подробности сообщил источник «КП - Северный Кавказ» в силовых структурах. Позже эта информация была опровергнута самим Абуевым.

– По нашим данным, задержание Джафара Абуева производили сотрудники центрального аппарата ФСБ. Произошло это на территории Республики Дагестан. Депутата подозревают в причастности к убийству, – сообщил собеседник «КП».

По сведениям источников, депутат связан с убийством сотрудника экономической безопасности МВД по Дагестану майора полиции (тогда милиции, – ред.) Хангишиева. Оно произошло в декабре 2010 года. Однако официального подтверждения данной информации нет.

– Задержаны также лица, сопровождавшие подозреваемого. У них изъято несколько единиц огнестрельного оружия, – заявил другой источник в правоохранительных структурах.

Задержанному Джафару Абуеву 45 лет. Он – депутат шестого созыва Народного собрания Республики Дагестан. Работает в комитете по межнациональным отношениям, делам общественных и религиозных объединений. Член партии «Единая Россия». По образованию – экономист.

Обновление на 19:00

Депутат Абуев опроверг свое задержание в беседе с корреспондентом ТАСС. Он сообщил, что сейчас действительно находится в Москве, однако никаких проблем с правоохранительными органами у него нет.

– Никаких претензий ко мне не было, все это разговоры и выдумки. Наверное, кто-то вбросил эту информацию, какие-то недоброжелатели хотели скомпрометировать, – заявил Абуев.