«Хотим выиграть "Оскар"»: Хабиб Нурмагомедов проговорился о съемках фильма с Голливудом

Чемпион разговорился с земляком после турнира Фото: REUTERS

В разговоре с дагестанским бойцом Магомедом Исмаиловым после турнира EFC Хабиб Нурмагомедов проговорился о съемках документального кино совместно с Голливудом. Когда речь зашла о травме за 17 дней до боя с Джастином Гэтжи – 7 октября Нурмагомедов сломал палец на ноге, он обмолвился, что соответствующее видео появится в документальном фильме.

- Он выйдет примерно через полтора года. Мы хотим выиграть «Оскар», а не просто снять 20 минут и выложить. Работаем с Голливудом. В нем будут реальные съемки: спарринг, как палец после смещения ставили на место. Предпоказов, скорее всего, не будет. Сразу выпустим в кинотеатры. Это же нормальная история: «Парень с гор стал лучшим бойцом, не проиграв ни разу», - рассказал чемпион UFC.

Напомним, 24 октября прошлого года Хабиб Нурмагомедов победил Джастина Гэтжи, в третий раз защитив титул чемпиона UFC в легком весе. После чего объявил о завершении карьеры и поделился планами на дальнейшую жизнь. Отметил, что собирается заниматься животноводством в родном Дагестане: «Не сказать, чтобы на мировом уровне, но когда-то я и в спорте только начинал тренироваться». И что планирует получить высшее образование в РЭУ имени Плеханова.

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