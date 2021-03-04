«Похитили и хотят клонировать»: Пригожин прокомментировал свое пребывание у Кадырова в Грозном

Кадыров принимает в Грозном гостей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Бизнесмен Евгений Пригожин прокомментировал информацию, которую утром 4 марта озвучил в своем телеграм-канале Рамзан Кадыров. Чеченский лидер в шутку заявил, что готов «сдать» Пригожина агентам ФБР за 250 тысяч долларов. Кадыров заявил, что предприниматель гостит у него в Грозном. В доказательство он опубликовал совместный снимок с Пригожиным и попросил ФБР передать деньги наличными в чемодане.

После в «игру» включился и сам бизнесмен, который заявил о «похищении чеченцами, возможном клонировании и переговорах, чтобы его не продавали по частям»:

- Дело было так: шел я по Москве, подъехали чеченцы. Открываю глаза – в подвале у Кадырова. Дай Бог ему здоровья. Вокруг люди в белых халатах. Говорят, будут меня клонировать, потому что 250 тысяч долларов один раз мало. Сейчас пытаюсь договориться, чтобы продали меня по частям. Вроде идут навстречу. Рамзан Ахматович – человек гостеприимный, - приводится ответ Пригожина на странице принадлежащей ему компании "Конкорд" в соцсети "Вконтакте".

Ране ФБР разместило в Twitter информацию о розыске граждан РФ по делу о "вмешательстве в выборы" 2016 года. В числе разыскиваемых оказался и Евгений Пригожин. За информацию о его местонахождении пообещали четверть миллиона долларов.