«КП-Северный Кавказ» собрала актуальную информацию на 24 февраля 2021 года, где закрыты дороги в Ставропольском крае.Трасса Р217 «Кавказ» (бывшая М-29), территория Андроповского районаУчасток Янкуль - Новый Бешпагир - Грачевка с 45 по 62 км.Ограничение движения было введено днем 23 февраля. В пять вечера, когда ожидалось открытие трассы, краевое управление ГИБДД опубликовало информацию, что произойдет это «как только на территории Андроповского района дорога будет приведена в соответствие с нормами безопасности». До этого времени из села Бешпагир в поселок Новый Бешпагир можно добраться через Ставрополь или по трассе «Ставрополь - Александровское - Минводы».Военно-Грузинская дорогаСтавропольцам, собирающимся пересечь границу России через КПП «Верхний Ларс», нужно помнить, что движение для всех видов транспортных средств на участке Владикавказ - Ларс запрещено с 13:30 мск 23 февраля 2021 года до особого распоряжения. Причина - ухудшение погодных условий на территории Грузии.КОНТАКТЫДежурная часть УГИБДД по Ставропольскому краю: (8652) 38-42-55.Телефон доверия ГУ МЧС России по Ставропольскому краю: (8652) 39-99-99.Телефон доверия ГУ МЧС России по Республике Северная Осетия-Алания: (8672) 25-84-32.