Жители Махачкалы катаются на коньках по проезжей части

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Наледи в столице Дагестана перешли на новый уровень – прямо на дороге туман, снег и небольшой морозец устроили бесплатный каток.

В сети стали публиковать ролик, на котором молодые люди не жалуются на зимнюю скользкость, а надевают коньки и смело катаются прямо посреди проезжей части, выделывая изящные пируэты.

Мимо проезжают машины, водители негодуют, но, по всей видимости, это не смущает местных смельчаков.

Госавтоинспеция в очередной раз напоминает, что ни в коем случае нельзя цепляться за автомобили и при этом скользить, нельзя кататься с горки, практика показывает, что эта забава может стать причиной серьезной трагедии.

В связи с этим, ГИБДД просит жителей городов и сел Северного Кавказа сообщать о таких горках или ликвидировать их самостоятельно, а также предупреждать своих детей об опасности.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что жители Ботлихского района Дагестана, который на днях накрыло сильнейшей метелью, вынуждены были выкапывать своих коров из огромных сугробов. Видео с этим действием распространилось в соцсети.

Животные оказались полностью в снегу, к счастью, по словам местных жителей, коровы остались живы.