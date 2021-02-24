Пандемия коронавируса не просто изменила до неузнаваемости жизнь школьников, она сделала реальностью то, о чем мечтали многие из них: «В школу идти не надо, и весь день можно быть у компьютера». Правда, очень скоро у ребят появилось желание поскорее снова сесть за парты... Нелегко пришлось всем: педагогам, ученикам и их родителям.Сложный период пройден, и сегодня ставропольские школы, продолжая строго соблюдать все необходимые меры профилактики, вернулись к нормальной жизни. Но даже тогда, когда пустовали классы, работа по развитию и модернизации образовательной отрасли края не останавливалась. На Ставрополье продолжали строить новые школы, ремонтировать старые, оснащать образовательные учреждения современным оборудованием, открывать «Точки роста» и центры для одаренных детей.В 2021 году на Ставрополье активно продолжается реализация мероприятий по развитию краевой системы образования в рамках региональных проектов и госпрограмм. На встрече с губернатором Владимиром Владимировым министр образования края Евгений Козюра сообщил, что в этом году в отрасль планируется вложить 1,87 миллиарда рублей из федерального и 0,95 миллиарда из краевого бюджета.Продолжится работа, в частности, по региональным проектам «Современная школа», «Поддержка семей, имеющих детей», «Успех каждого ребенка», «Молодые профессионалы».- В рамках регионального проекта «Современная школа» будут созданы новые центры разностороннего развития детей «Точки роста». Всего в этом году в сельских школах края планируется открыть 54 таких центра, - отметил глава краевого минобра. Министр также сообщил, что продолжается реализация пилотного проекта по введению должности советника директора по воспитательной работе: - В крае определены 375 школ. В них для реализации проекта выделены 416 ставок, из которых 375 - советники по воспитанию, 5 - координаторы от РДШ, 35 - муниципальные координаторы, 1 - региональный. В настоящее время идет отбор кандидатов, заявки на участие в проекте подали более 700 специалистов. Итоги отбора будут подведены до конца марта.В 2021 году на Ставрополье больше станет школьных мест. Как рассказали в министерстве строительства и архитектуры края, только в рамках нацпроекта «Образование» будет построено пять учреждений: в Михайловске (на 1002 места), в Кисловодске (на 1000 и 116 мест), в Пятигорске (на 252 места) и в Буденновском районе, в селе Прасковея (на 696 мест).Прасковейская школа, пожалуй, заслуживает особого внимания - подобных образовательных учреждений в селах еще не было. Это трехэтажное здание сложной конфигурации площадью 19,7 тысячи квадратных метров! Здесь разместятся два спортивных зала и плавательный бассейн, кабинеты логопеда и психолога, помещения медицинского блока, обеденный зал на 378 мест, учебные кабинеты, библиотека, школьный музей, актовый зал на 430 мест, костюмерная, артистическая и даже спальные комнаты для ребят из младших классов, посещающих продленку.Средства на строительство выделены из федерального и краевого бюджетов. На пришкольной территории построят здания хозблока, блочной газовой котельной, обустроят площадки для торжественных церемоний, три (для разных возрастных групп) площадки для подвижных игр, три территории для тихого отдыха. А для отдыха активного - поля для баскетбола и волейбола, теннисный корт, площадки для настольного тенниса, а также спортивные зоны с беговыми дорожками на 300 метров, секторами для прыжков и гимнастики.Еще три образовательных учреждения в крае строят в рамках государственной программы Ставропольского края «Развитие образования» и подпрограммы «Социально-экономическое развитие Ставропольского края на 2016 - 2025 годы» государственной программы «Развитие СКФО» (школу на 775 мест в Георгиевском городском округе, на 440 мест - в селе Кочубеевском, на 160 - в Левокумском муниципальном округе).Химикам и технологам - зеленый свет!Одно из важнейших направлений, которое активно развивают в крае благодаря региональному проекту «Современная школа» нацпроекта «Образование», - это создание центров «Точки роста». За последние два года на Ставрополье появилось 112 таких центров, до конца 2023-го планируют создать еще 161. Главная цель - предоставить детям, живущим в селах, труднодоступных местах, рабочих поселках равные условия для получения качественного образования.До сих пор эти центры занимались реализацией программ цифрового и гуманитарного профилей, но, начиная с этого года, на Ставрополье начнут появляться «Точки роста», в которых дети смогут обучаться по программам естественно-научной и технологической направленностей. Три таких центра заработают в этом году в Ипатовском округе. Дети в них будут изучать физику, химию и биологию. Помещения центров отремонтируют и оснастят всем необходимым оборудованием.За два года в Ипатовском округе созданы и успешно работают пять «Точек роста» - в школах города Ипатово, поселка Красочный, сел Тахта, Кевсала и Золотаревка. Школьники изучают в этих центрах информатику, технологию и ОБЖ. Ребята учатся создавать виртуальную реальность с помощью VR-шлемов, печатать на 3D-принтерах, работают с цифровой фото- и видеотехникой, устраивают шахматные турниры.В здоровом теле - здоровый дух!Большое внимание в крае уделяют развитию физической культуры юных ставропольцев, делают все возможное для большей доступности спорта, в том числе в селах. Развитие спортивной инфраструктуры сельских школ ведется на средства регионального проекта «Успех каждого ребенка», мероприятия которого реализуются в Ставропольском крае уже третий год.- За два предыдущих года мы создали 52 спортивных клуба и отремонтировали 52 спортивных зала в сельских школах. Это позволило привлечь молодежь к спорту и здоровому образу жизни, - рассказала начальник отдела воспитательной работы и дополнительного образования детей краевого министерства образования Ольга Морозова.Помимо ремонта самого зала, раздевалок и санузлов, на деньги регионального проекта школами закупается инвентарь для школьных спортивных клубов, а также уличные тренажеры - для поддержания хорошей физической формы ребят во внеурочное время. В этом году в крае на деньги регпроекта также откроют 26 спортивных клубов и отремонтируют 26 сельских школьных спортивных залов. На эти цели, как сообщили в министерстве образования Ставропольского края, предусмотрено более 47 млн рублей из федерального, краевого и муниципального бюджетов.Улучшать условия для занятий спортом и физкультурой помогает и реализация государственной программы Ставропольского края «Развитие образования», благодаря которой, к примеру, современным и удобным для школьников станет споривный тзал в средней школе № 11 села Первомайского Ипатовского городского округа. Здесь обновят стены и потолок, уложат спортивный линолеум, заменят дверные проемы, отремонтируют раздевалки, а также системы отопления и освещения. На эти цели выделено более 1,6 миллиона рублей из консолидированного бюджета. Обновленный и улучшенный спортзал будет использоваться по максимуму - для уроков физкультуры, занятий в спортивных секциях, а по вечерам здесь смогут заниматься спортом и взрослые селяне.ТЕМ ВРЕМЕНЕМЕще один региональный проект, который успешно реализуется на Ставрополье в рамках нацпроекта «Образование», - «Молодые профессионалы», благодаря которому в этом году в Александровском сельскохозяйственном колледже откроют новые мастерские. Как сообщили в министерстве образования Ставропольского края, из федерального бюджета будут выделено на это 39,5 миллиона рублей, а из краевого - 18,4 миллиона рублей. На эти деньги откроют сразу четыре мастерские по направлениям: «Ветеринария», «Биотехнология», «Агрономия» и «Механизация». Все мастерские отвечают современным требованиям.ЗНАЙ НАШИХ!«Пчелиный» йогурт и мониторинг свалокРегиональные проекты, реализуемые в крае, помогают не только повысить качество образования, а условия обучения сделать более комфортными, они способствуют развитию способностей детей, их творческой и личностной реализации, исследовательских навыков.Благодаря региональному проекту «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в прошлом году 1 сентября в Невинномысске открылся детский технопарк «Кванториум», и сегодня в нем обучаются 800 детей, а более 4 тысяч ребят ежегодно вовлекаются в различные популяризаторские мероприятия, организованные технопарком. Мальчики и девочки с удовольствием занимаются здесь научными изысканиями, придумывают, разрабатывают и пытаются воплотить в жизнь интересные проекты, которые (кто знает?) могут быть в дальнейшем использованы в разных сферах жизни.Недавно в своем аккаунте в Инстаграме ставропольский губернатор Владимир Владимиров рассказал о новом достижении «кванторианцев» - разработке йогурта на основе продуктов пчеловодства: «Все началось с простой идеи, которая пришла одному из авторов проекта, - смешать прополис, мед и молоко. А дальше уже вся команда - Глеб Сергиенко, Дана Поленникова и Жанна Хубят, - опытным путем вывели «формулу» нового продукта. Подобрали оптимальные время выдержки, температуру и пропорции компонентов». У воспитанников центра много и других интересных проектов. Сейчас ребята работают над созданием механизма для развертывания солнечного паруса на спутнике, тренажера для поддержания тонуса мышц у космонавтов, создают микробные топливные элементы.А десятиклассники из Ставрополя, занимающиеся на базе технопарка Кванториум» в Михайловске, Виктория Авраменко и Андрей Пронин, работают над созданием системы мониторинга, с помощью которой станет возможным выявление несанкционированных свалок. Цель проекта, по словам его создателей, - оценить степень негативного влияния свалок на окружающую среду:- Для того чтобы разработать программу по минимизации воздействия на природу, необходимо иметь полную информацию о пространственном расположении, масштабах занимаемых территорий и местах расположениях мусора. В настоящее время такая информация в полном объеме отсутствует. Юные изобретатели предлагают осуществлять мониторинг свалок и мусорных полигонов по материалам космических снимков, тем самым способствуя в дальнейшем развитию аэрокосмической отрасли и делая ее еще более значимой.Кстати, школьники уже получили некоторые результаты - они создали карту расположения свалок и полигонов региона с помощью GIS-программ, определили процесс разложения мусора и получили систему мониторинга, с помощью которой можно выявлять несанкционированные свалки.КСТАТИВ этом году в образовательных организациях края продолжат внедрять целевую модель цифровой среды. - В 2021 году планируется оснастить 61 школу и 6 профессиональных образовательных организаций компьютерным оборудованием, - сообщили в министерстве образования Ставропольского края.- Профессиональную переподготовку по вопросам внедрения и функционирования цифровой образовательной среды в этом году пройдут 134 педагога. Благодаря региональному проекту «Цифровая образовательная среда» в 2019 - 2020 годах три школы города Зеленокумска оснастили многофункциональными устройствами, интерактивными комплексами с вычислительным блоком и мобильным креплением, ноутбуками для учащихся и преподавателей с установленным программами.Новое оборудование помогает в учебном процессе как детям, так и учителям. Интерактивная доска, ноутбук, подключающийся к интернету и дающий доступ ко всем образовательным ресурсам позволяют наполнить урок по любому предмету наглядным и понятным материалом: к примеру, на биологии - рассмотреть молекулы, на физике или химии - изучить проведение эксперимента. Или подключить ученические ноутбуки и провести онлайн-тестирование, опрос, удаленно наблюдать за самостоятельной работой.ВАЖНО!Огромное подспорье для родителей, которые испытывают те или иные трудности с детьми, сомневаются в правильности своих методов воспитания, - региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей, в Ставропольском крае». Благодаря этому проекту у ставропольских родителей есть уникальная возможность получить, совершенно бесплатно, высококвалифицированную помощь различных специалистов - психологов, педагогов, юристов, социальных педагогов. Задавать вопросы можно как по телефону - (8652) 59-88-87, так и по электронной почте - 598887@mail.ru.