Пенсии и другие соцвыплаты с прошлого года зачисляются только на карту «Мир» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

График выплаты пенсий в марте 2021 в Ставропольском крае будет несколько отличаться от привычного. Причина этому - дополнительный выходной в связи с Международным женским днем. Подробнее о том, как страна будет отдыхать на 8 марта 2021 года - читайте по ссылке.

Как уточнили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе краевого отделения ПФР, те, кто получает пенсии через отделения Почты России (график работы в праздники появится на сайте kp.ru в ближайшее время) в Ставрополе, Кисловодске и Пятигорске 3 марта получат выплаты за 3 и 6 число, 4 марта - за 4 и 7 число, 5 марта - за 5 и 8 число, 9 марта - за 9 число.

Во всех остальных населенных пунктах Ставропольского края выплата и доставка пенсий и социальных пособий будет осуществляться по следующему графику: 5 марта - за 5 и 7 число, 6 марта - за 6 и 8 число, 9 марта - за 9 число.

Клиенты службы доставки пенсии ООО «Ветеран» в Минеральных водах получат выплаты 3 марта - за 3 и 6 число, 4 марта - за 4 и 7 число, 5 марта - за 5 и 8 число.

Далее график выплаты пенсий в марте 2021 в Ставропольском крае будет прежним.

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