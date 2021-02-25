На Ставрополье осудили 17 хулиганов за погром в доме сбежавшей невесты

Толпа требовала вернуть калым. Фото с места ЧП

В Ставропольском крае вынесли приговор 17 участникам погрома в доме сбежавшей невесты. Об этом сообщает пресс-служба Изобильненского районного суда.

18 апреля два цыганских клана отметили пышную свадьбу. После невесту увезли в дом жениха, где ей не очень-то и понравилось. И 19 числа она ушла обратно к родителям.

В тот же день о размолвке супругов узнали родственники жениха. Собралась легко вооруженная толпа: кто с палками, кто с битами, кто - с кнутом, пара людей была с охотничьим ружьем и "неустановленным предметом", из которого можно было стрелять. Группа требовала от несостоявшейся родни вернуть калым [выкуп за невесту - Прим.]. По оценке свидетелей ЧП, со стороны жениха собралось около 30 человек. В правоохранительных органах насчитали 17 человек. Плюс еще неустановленный круг людей, дело которых выделено в отдельное производство.

Со стороны невесты, однако, были только ее семья, пара родственников и она сама.

Разъяренная толпа стреляла, била машины и окна в доме, а когда проникли внутрь - стала громить все подряд. Суд установил, что были разбиты четыре машины (два ВАЗ и два ГАЗ), крыша и окна, а также личное имущество хозяйки дома. Общий ущерб от погрома оценили в 720 тысяч рублей.

Пыл недовольных не могли охладить даже сотрудники полиции. Чтобы успокоить собравшихся, пришлось использовать громкоговорители. Против всех не успевших разбежаться завели уголовное дело по статьям "Хулиганство" и "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества".

Решением суда участники преступления получили условные сроки. Петру и Сергею Гуденко, Арсену Казаченко и Ивану Кузьменко дали по 3 года, остальным - по 2,5 года.

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