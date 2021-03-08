«Я в ауте»: актриса из Нальчика Аниса Муртаева примерила на себя роль футбольного диктора

Аниса Муртаева ищет себя в профессии. Фото: официальная страница Муртаевой в соцсети.

Популярный блогер и актриса из Нальчика Аниса Муртаева выступила в роли спортивного комментатора на матче «Динамо – Тамбов», который состоялся в Москве на ВТБ Арене.

Актриса «бубняжа», как сама себя в шутку называет Аниса, рассказала полумиллионной аудитории в Instagram о новом опыте, уточнив, что до сих пор не верит в то, что хоть и на день, но стала спортивным комментатором.

- При каждом объявлении трясусь как школьница. Это очень круто! – поделилась Аниса.

Матч завершился со счетом 2:0 в пользу «Динамо» и самый чувственный голос Кабардино-Балкарии поздравил команду с победой!

После матча Муртаева сообщила что она «в ауте» от эмоций:

- Но самое странное для меня до сих пор то, что я была диктором на этом матче! – поделилась Аниса.

Муртаева стала стремительно набирать популярность после того, как вместе с друзьями записала ролик, в котором пародировала голос навигатора. Получился мини-фильм, который вмиг сделал ребят популярными. Актеров «бубняжа» стали приглашать на ТВ, а актеры дубляжа со стажем, озвучившие не один десяток фильмов, возмутились и даже назвали Анису и ее друзей самозванцами.

Сейчас Аниса в поисках «себя». Не так давно она записала первый клип и песню «Я потеряла друга», а в планах у актрисы – озвучка любимого фильма «Секс в большом городе».