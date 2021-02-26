Расписание трансляций матчей 20 тура чемпионата России по футболу РПЛ: на каких каналах покажут игры 26-28 февраля 2021 года

Центральным матчем 20 тура станет московское дерби «Локомотив» - ЦСКА. Фото: fclm.ru

Сегодня в полночь закрылось зимнее трансферное окно, а значит, чемпионат России по футболу возобновляется после перерыва. Откроет 20 тур матч едва не снявшегося с турнира «Тамбова». Публикуем полное расписание трансляций матчей 20 тура чемпионата России по футболу РПЛ 2020/2021 и рассказываем, где смотреть игры 26-28 февраля.

Турнирная таблица РПЛ перед 20-м туром. Фото: premierliga.ru

26 февраля пройдет только один матч. Волгоградский «Ротор» отправится в Тамбов. Встреча аутсайдеров не будет проходной, обеим командам важна победа - она позволит максимально приблизиться к выходу из зоны вылета. «Ротор» занимает 13-ю строчку, «Тамбов» последнюю 16-ю, но разделяет команды всего одно очко. До спасительной 12-й позиции, на которой сейчас находится «Урал» с 21 очком, соперникам не хватает 7 и 8 очков соответственно. А между ними с такими же показателями еще расположились тульский «Арсенал» и «Уфа».

27 февраля сыграют все лидеры чемпионата - к «Зениту» приедет «Ростов», к «Сочи» - «Арсенал», а в Москве пройдет главное противостояние тура - «Локомотив» - ЦСКА. Также на этот день назначена встреча «Химки» - «Уфа».

28 февраля состоятся три оставшихся матча тура. Московский «Спартак» сыграет с казанским «Рубином», «Ахмат» примет на своем поле столичное «Динамо», а «Урал» приедет погреться в Краснодар.

20-й тур. РПЛ 2020/2021. Расписание прямых трансляций

26 февраля, пятница

18:55*. «Тамбов» - «Ротор», Матч ТВ, Матч Премьер

27 февраля

02:15, 8:30. «Тамбов» - «Ротор», Матч Премьер (запись)

13:55. «Химки» - «Уфа», Матч Премьер

15:55. «Зенит» - «Ростов», Матч Премьер

18:35, «Локомотив» - ЦСКА, Матч ТВ

18:55. «Сочи» - «Арсенал», Матч Премьер

28 февраля

02:10, «Локомотив» - ЦСКА, Матч Премьер (запись)

04:05. «Химки» - «Уфа», Матч Премьер (запись)

06:00, «Зенит» - «Ростов», Матч Премьер (запись)

08:35, «Сочи» - «Арсенал», Матч Премьер (запись)

10:30, «Локомоти» - ЦСКА, Матч Премьер (запись)

13:55, «Спартак» - «Рубин», Матч Премьер

16:25 «Ахмат» - Динамо», Матч ТВ, Матч Премьер

18:55, «Краснодар» - «Урал», Матч Премьер

29 февраля

02:20, «Спартак» - «Рубин», Матч Премьер (запись)

04:10, «Ахмат» - Динамо», Матч Премьер (запись)

*время указано московское