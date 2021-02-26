Следственный комитет возбудил уголовное дело после смерти 10-летней девочки в больнице Ставрополья

Сейчас правоохранители собирают необходимые доказательства, уже изъяли медицинские документы, назначили судебные экспертизы Фото: Архив "КП"

В детскую реанимацию Ессентукской городской больницы из Георгиевска 3 февраля в бессознательном состоянии доставили 10-летнюю девочку. Школьница скончалась, не приходя в сознание.

Для установления обстоятельств произошедшего и возможности проведения с этой целью всего комплекса следственных действий следственный отдел по городу Ессентуки возбудил по данному факту уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Сейчас правоохранители собирают необходимые доказательства, уже изъяли медицинские документы, назначили судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что Минздрав проведет проверку после смерти 10-летней девочки в больнице Георгиевска. У школьницы наблюдались симптомы диабета, это показал высокий уровень сахара в крови.

Однако после получения результатов анализа, врачи не сказали о них матери ребенка. Мама жаловалась на сильную одышку, бледность и затрудненное передвижение дочери.

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