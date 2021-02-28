Самый опасный дагестанский боец UFC: что известно о Магомеде Анкалаеве

После выступлений в чеченском промоушене WFCA на Магомеда Анкалаева обратили внимание в UFC. Фото: facebook.com/akhmatmma

В ночь на 28 февраля 2021 года пройдет турнир UFC Fight Night 186: Розенструйк - Гана. В со-главном поединке встретятся Никита Крылов и Магомед Анкалаев, которого называют самым опасным дагестанским бойцом UFC. Сам же спортсмен характеризует себя как самого маленького полутяжеловеса и человека исключительной доброты и уступчивости. Что еще известно о Магомеде Анкалаеве - в материале «КП-Северный Кавказ».

Фото: ru.ufc.com

Магомед Анкалаев родился в Махачкале в 1992 году. Во время учебы в Дагестанском госуниверситете (факультет физической культуры и спорта) занялся греко-римской борьбой. Через год он перешел в боевое самбо и получил звание мастера спорта.

Затем Анкалаев решил попробовать силы в ММА на любительском уровне, поскольку этот вид спорта во многом похож на боевое самбо. В 2015 году Союз ММА России признал его лучшим бойцом года. По совокупности достижений Анкалаеву присвоили высшее спортивное звание в России. Он стал первым в стране Мастером спорта международного класса по ММА.

На профессиональном уровне боец дебютировал в 2014 году с победы на турнире Oplot Challenge в Харькове.

Около двух лет Анкалаев выступал в чеченском промоушене World Fighting Championship Akhmat, где в октябре 2016 года завоевал вакантный титул чемпиона. Он отправил в технический нокаут Максима Гришина, у которого к тому моменту за плечами было 23 победы в 29 поединках. Спустя полгода Анкалаев защитил пояс в противостоянии с бразильцем Вагнером Праду.

Успехи Анкалаева (10 побед без поражений) не остались не замеченными в крупнейшем в мире промоушене Ultimate Fighting Championship. Дагестанец подписал с организацией долгосрочный контракт и в марте 2018 года впервые вышел в октагон UFC против шотландца Пола Крейга.

Дебют получился удивительным. Анкалаев доминировал и в стойке, и в партере на протяжении всей схватки, но в итоге проиграл. В конце третьего раунда Крейг поймал соперника в «треугольник». Магомед вовремя не понял, что до конца боя осталась всего секунда, и сдался.

Первое поражение в карьере не выбило из колеи дагестанского бойца. После него он одержал пять побед подряд. Одну, правда, со скандалом, но не по своей вине.

В феврале 2020 года в рамках UFC Fight Night 169 Анкалаев встретился с молдаванином Ионом Куцелабой. На 38-й секунде судья остановил поединок и зафиксировал победу российского бойца техническим нокаутом. Куцелаба пришел в ярость - он был готов продолжать, но главное - очевидных причин для такого судейского решения не было.

- Мне не дали поставить жирную точку. Я согласен, что рано остановили бой, но моей вины в этом нет, - написал в свое Инстаграме Анкалаев после поединка. А через полгода в блоге появилась новая запись: «Я поставил точку в противостоянии между мнои и Куцелабои . На данныи момент я нахожусь на 11-й строчке реи тинга полутяжелого веса и готов к новым вызовам». В матче-реванше Анкалаеву понадобилось чуть больше 4 минут, чтобы доказать - первая победа не была случайностью. У спортивных экспертов сомнений на этот счет и не было: рослого и мощного Анкалаева называют одним из крупнейших талантов новой волны, легендарный Федор Емельяненко также считает дагестанца перспективнейшим российским бойцом ММА.

Анкалаев обладает универсальным набором навыков - не тратит время и энергию на лишние передвижения по клетке, умеет распределять силы, не испытывает проблем с ударами ногами, одинаково хорошо бьет обеими руками (Куцелабу он нокаутировал левой, бразильцу Клидсону нос сломал правой).

При всем при этом тренер Анкалаева Сухраб Магомедов считает, что его подопечный раскрылся только процентов на 60! Магомед тоже скромно оценивает свои успехи. Удары ногами? Просто много отрабатывал в спаррингах, «и так получилось, что стали хорошо заходить». Болевые приемы вообще не получается делать, «даже не стараюсь». Вольную борьбу еще оттачивать и оттачивать. Кстати, считаю себя не крупным, а самым маленьким полутяжеловесом, потому что практически вес не сгоняю. И вообще, это только на ринге я страшный.

- Я добрый, могу уступить где-то, - приводит слова Анкалаева «Спорт-Экспресс». - Если не брать в расчет драки в детстве, то у меня, можно сказать, нулевой уличный рекорд.