После нападения на полицейских в Дагестане открыто уголовное дело

Фото с места ЧП

СКР по Дагестану возбудил уголовное дело после нападения на полицейских в Махачкале. Подозреваемым вменяют статью "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".

27 февраля около ресторана "Столичный" в Махачкале полицейские остановили двух горожан для проверки документов. Внезапно один из них достал травматический пистолет и выстрелил в сотрудника.

- Я шел вместе со своим другом Исламом. Он приехал с работы и сказал, что едет в гости. Пригласил меня с собой. Я закончил свою работу, и мы поехали. Слезли около моста, поднялись наверх. Там стояли сотрудники, проверяли документы. Попросили у нас документы. Я забыл, что у меня есть водительские права. Сотрудники сказали, что надо проехать в отдел, - приводит слова задержанного источник "КП".

Пуля, выпущенная гражданским, попала в плечо полицейского. Ответным огнем стрелявшего ранили. Другой попытался бежать, но был задержан. Раненого парня доставили в больницу, где он скончался.

- Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), - сказано в сообщении.

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