В Махачкале 22 ребенка и двое взрослых госпитализированы с отравлением

Жителей Махачкалы с симптомами отравления доставляют в больницу. Фото: Александр БОЙКО

Очередной случай массового отравления зафиксирован в Дагестане. На этот раз симптомы острого кишечного отравления почувствовали жители микрорайона «Пятый поселок» в Махачкале, в основном — дети.

На утро понедельника, 9 марта, в стационар Республиканского кожно-венерологического диспансера поступили 24 человека, из них 22 ребенка.

Местные жители уверены, что причиной отравления могла стать некачественная вода из водопровода. Тем не менее, причину отравления еще только предстоит установить специалистам республиканского Минздрава и Роспотребнадзора.

Стоит отметить, что массовые отравления в Республике Дагестан в последнее время происходят регулярно. Страдают в основном дети. Так, ранее вспышка кишечной инфекции была зафиксирована в сельской школе. В причинах отравления разбирались республиканское управление СКР и Роспотребнадзор. 5 февраля следственными органами Дагестана было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

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