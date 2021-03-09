СК возбудил уголовное дело после отравления 49 человек в Махачкале

По факту массового отравления в Махачкале проводится проверка.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту отравления 49 человек, в том числе 27 детей, в Махачкале. Дело возбуждено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».
Местные жители из разных районов Махачкалы с симптомами острой кишечной инфекции поступают в Республиканский кожно-венерологический диспансер, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь.
По данным следственных органов, первые пациенты с симптомами ОКИ поступили в диспансер еще 6 марта.
- В настоящее время по делу проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего, а также очага инфекции. Ход расследования уголовного дела заслушан на оперативном совещании при руководителе следственного управления, по результатам которого даны конкретные указания и установлены сроки исполнения, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Республике Дагестан.
В ведомстве уточнили, что уголовное дело в третий отдел по расследованию особо важных дел следственного управления, а ход расследования поставлен на контроль.
В причинах отравления разбираются и специалисты Роспотребнадзора.
Тем временем, эпидемиологи не берутся связывать данный случай с массовым отравлением водой:
Специалисты полагают, что причина отравления в данном случае не водопроводная вода.
- Есть предположение, что поступившие в больницу жители употребили некачественный продукт, - сообщил корреспонденту «КП - Северный Кавказ» источник в экстренных службах города Махачкалы.
Стоит отметить, что данный случай массового отравления жителей Дагестана далеко не первый. Только с начала года эта вспышка ОКИ — четвертая.
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Вспышка кишечной инфекции была зафиксирована в сельской школе. В причинах отравления разбирались республиканское управление СКР и Роспотребнадзор. 5 февраля следственными органами Дагестана было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». (подробности).