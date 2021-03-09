В Минздраве Дагестана рассказали о случаях отравления во всех районах Махачкалы

У всех поступивших пациентов наблюдаются схожие симптомы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Минздраве Дагестана рассказали подробности массового отравления в Махачкале. По данным республиканского ведомства, за минувшие сутки в Республиканский кожно-венерологический диспансер с признаками острого кишечного отравления поступили 24 человека. Из них — 22 ребенка. У всех пациентов схожие симптомы — повышенная температура, тошнота, рвота, диарея.

По словам врачей, здоровью пациентов ничего не угрожает, они проходят лечение:

- Состояние заболевших легкой и средней степени тяжести, медицинская помощь оказывается в полном объёме, их здоровью ничего не угрожает, - рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения по Республике Дагестан.

На данный момент к оказанию медпомощи пациентам привлечены инфекционисты, эпидемиологи и эксперты регионального Минздрава и Республиканского центра инфекционных болезней.

В ведомстве отметили, что случаи заболевания зарегистрированы во всех трех районах Махачкалы. Причины отравления еще неизвестны. Проводится эпидемиологическое расследование, очаг инфекции устанавливается.

- Для проведения эпидемиологического расследования в стационар выехали специалисты Управления с целью установления возможного фактора и причины заболевания. Проведен отбор проб водопроводной воды и биологического материала от больных для исследования, - заявили в Роспотребнадзоре по РД.

Ранее в СКР Дагестана озвучили, что жители Махачкалы с признаками ОКИ стали поступать в медучреждение с 6 марта. На данный момент госпитализированы 49 человек.

По факту отравления горожан следственными органами республики возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

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Вспышка кишечной инфекции была зафиксирована в сельской школе. В причинах отравления разбирались республиканское управление СКР и Роспотребнадзор. 5 февраля следственными органами Дагестана было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». (подробности).