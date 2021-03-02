В Дагестане мать задавила насмерть 2-летнего сына, паркуя автомобиль

Мальчик скончался в больнице

Чудовищный несчастный случай произошел в Дагестане накануне вечером. Во дворе многоэтажного дома на проспекте Расула Гамзатова в Махачкале 26-летняя мама, паркуя кроссовер «Toyota RAV4», наехала на 2-летнего сына.

Как рассказали «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе республиканского МВД, ребенок оказался позади автомобиля в слепой для водителя зоне. Иномарка весит более полутора тонн. Несмотря на приложенные медиками усилия, мальчик погиб.

- В результате дорожно-транспортного происшествия ребенок скончался в больнице, - рассказали полицейские. - По данному факту собран материал для принятия процессуального решения.

Напомним, осенью 2019 года в дагестанском Хасавюрте грузовик переехал четвероклассника, переходившего дорогу в неположенном месте. Ребенка буквально смяло под колесами большегруза. Трагедия попала на видео: